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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:34 Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года.
13:00 Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отравят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».
12:21 В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».
18:54 Сегодня в Норильск из Диксона прилетел красноярский путешественник, член Русского географического общества Игорь Чапалов.
18:39 Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов.
18:26 Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории.
17:56 Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.
17:34 Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля.
17:14 «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".
16:21 Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.
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