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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 августа 2017, 12:21

В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».


Напомним, в прошлые выходные в ¼ финала четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлург» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтера» (2:1).
В итоге 27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграют «Туран» - «Алания» и «Океан» - «Строитель». Проигравшие в полуфинальных играх сыграют в матче за третье место, а победители ½ финала оспорят в финале первое место соревнований. Матч состоится 2 сентября.

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    Список новостей

 25 августа 2017 
14:34   Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года. 13:00   Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отравят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».
12:21   В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».

 24 августа 2017 
18:54   Сегодня в Норильск из Диксона прилетел красноярский путешественник, член Русского географического общества Игорь Чапалов. 18:39   Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов.
18:26   Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории. 17:56   Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.
17:34   Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля. 17:14   «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".
16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне. 15:57   Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка».
14:33   Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске. 14:17   Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте.
14:01   В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка. 13:28   В Норильске пройдет торжественная церемония посвящения молодежи в юнармейцы.
11:50   Дата открытия выставки долганского художника Бориса Молчанова в Норильске переносится. 10:50   Первыми из норильчан на борт военного корабля поднялись журналисты местных СМИ.

 23 августа 2017 
19:29   Сегодня «Норникель» объявил итоги работы комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный». 17:49   Программу развития Норильского государственного индустриального института разработают до 1 сентября этого года.
17:47   Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку. 17:04   Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.
15:27   Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия. 15:24   «Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.
14:55   Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября. 14:47   В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
14:23   Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию. 12:49   В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40   Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому. 12:05   Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
11:54   Норильские общественники проверили порядок соблюдения прав задержанных граждан. 11:35   Сергей Сергеев подписал контракт с «Норильским никелем».
11:33   «Норникель» будет поставлять сырье для производства аккумуляторов для электромобилей.

 22 августа 2017 
18:34   Норильчанам устроят Киноночь! 18:26   В таймырской тундре сгорел вертолет МИ-2. Норильская транспортная прокуратура провела проверку по данному инциденту.
17:59   Металлолом и мусор с удаленных территорий Крайнего Севера будут вывозить суда, участвующие в северном завозе в арктические регионы страны. 17:40   В первый рейс по маршруту Дудинка - Диксон отправился сухогруз «Федор Наянов» с углем для арктического поселка.
17:35   Новогодняя елка в Норильске сменит «прописку». В этом году ее планируют поставить на благоустраеваемой территории, прилегающей к озеру Долгое. 17:19   «Александр Матросов» не выйдет в рейс.
16:09   В окрестностях Норильска проходят военные учения. 15:57   Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.
15:41   Шедевры мирового уровня вернулись на родину автора. В Норильске готовится к открытию выставка долганского художника Бориса Молчанова. 15:29   В этом году в норильских домах будут заменены 116 лифтов, это рекордное число за несколько последних лет.
14:52   Все учреждения образования Норильска начнут работать 1 сентября. Тему готовности к новому учебному году обсуждали сегодня на общегородской планерке. 14:40   Почти все школы Норильска к 1 сентября готовы. Сегодня норильское управление образование отчитывается перед министерством образования Красноярского края о готовности школ НПР к новому учебному году.
14:29   Больше пяти тысяч юных норильчан этим летом поучаствовали в различных организованных формах отдыха. 13:53   До конца августа в Норильске сохранится прохладная и дождливая погода.
13:51   В Норильске августосвкие цены на дизельное топливо и бензин по сравнению с июльскими показателями остались неизменными. 13:47   За июль в городе больше всего подорожали картофель и морковь - на 59% и 30% соответственно.
13:27   Почти вполовину снизилось число пожаров и возгораний в июле-августе этого года по сравнению с прошлым летом. 13:18   С начала июля от норильчан поступило 5684 сообщения в отделения полиции, из них 295 - о преступлениях. Об этом сегодня говорили на общегородской планерке.




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