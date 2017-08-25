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25 августа 2017, 12:21



В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».

В итоге 27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграют «Туран» - «Алания» и «Океан» - «Строитель». Проигравшие в полуфинальных играх сыграют в матче за третье место, а победители ½ финала оспорят в финале первое место соревнований. Матч состоится 2 сентября.

Просмотров:100 Напомним, в прошлые выходные в ¼ финала четыре сильнейшие команды вышли в полуфинал Кубка: «Алания», победившая «Мотор» со счетом 6:0; «Океан», обошедший «Металлург» со счетом 1:0; «Строитель», забивший единственный и победный гол в игре с «СК ГМИ» (1:0); «Туран», одолевший «Шахтера» (2:1).В итоге 27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграют «Туран» - «Алания» и «Океан» - «Строитель». Проигравшие в полуфинальных играх сыграют в матче за третье место, а победители ½ финала оспорят в финале первое место соревнований. Матч состоится 2 сентября.