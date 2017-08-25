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25 августа 2017, 13:00



Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отравят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».

«Все пассажиры, которые купили билеты на 27-е число, придут на теплоход «Близняк» и с этими билетами произведут посадку на теплоход. Если где-то будет каюта меньшей категории, то мы произведем расчет и в полной мере пассажирам возместим, перерасчет сделаем», - сообщил генеральный директор «ПассажирРечТранс» Иван Шевченко.

Просмотров:83 Теплоход «Профессор Близняк» имеет вместимость 190 человек. Также на судне имеются каюты 1, 2 класса.«Все пассажиры, которые купили билеты на 27-е число, придут на теплоход «Близняк» и с этими билетами произведут посадку на теплоход. Если где-то будет каюта меньшей категории, то мы произведем расчет и в полной мере пассажирам возместим, перерасчет сделаем», - сообщил генеральный директор «ПассажирРечТранс» Иван Шевченко.