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25 августа 2017, 14:34



Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года.

На конференции было отмечено, что в школах и детских садах края значительно увеличилось количество родительских объединений, отдельным направлением стало вовлечение семей в образовательный процесс. Дети, родители и педагоги массово объединяются вокруг идеи проведения благотворительных акций и ярмарок, организовывают творческие клубы. В гимназии № 10, например, организованы семейные читки с артистами красноярского ТЮЗа, а в одном из учреждений Октябрьского района Красноярска, сообщает агентство НИА-Красноярск, придумали альтернативные модели проведения родительских собраний в формате тренингов и тимбилдингов. В Норильске педагогическая конференция состоится во вторник, 29 августа. В ходе заседания будут выработаны новые подходы, которые должны ориентироваться на вызовы современного общества. Педагоги обсудят, что необходимо сделать для того, чтобы норильский стандарт образования соответствовал сегодняшнему дню, как привлечь молодых специалистов и сохранить профессиональное ядро педагогических коллективов, что нужно сделать, чтобы каждая школа города работала на максимально высоком уровне, а также то, как добиться эффективного расходования бюджетных средств.

Просмотров:38 В Красноярске августовская педагогическая конференция уже прошла, на ней обозначили задачи на предстоящий учебный год. Педагоги и чиновники от образования обсудили стандарт качества образования; ключевыми темами стали также нестандартные подходы к оценке знаний учеников, профилактическая работа с трудными подростками, новые формы работы с родителями, оценка качества образования, изменение подходов к профориентации подростков, создание современной инфраструктуры отрасли и другие.На конференции было отмечено, что в школах и детских садах края значительно увеличилось количество родительских объединений, отдельным направлением стало вовлечение семей в образовательный процесс. Дети, родители и педагоги массово объединяются вокруг идеи проведения благотворительных акций и ярмарок, организовывают творческие клубы. В гимназии № 10, например, организованы семейные читки с артистами красноярского ТЮЗа, а в одном из учреждений Октябрьского района Красноярска, сообщает агентство НИА-Красноярск, придумали альтернативные модели проведения родительских собраний в формате тренингов и тимбилдингов.В Норильске педагогическая конференция состоится во вторник, 29 августа. В ходе заседания будут выработаны новые подходы, которые должны ориентироваться на вызовы современного общества. Педагоги обсудят, что необходимо сделать для того, чтобы норильский стандарт образования соответствовал сегодняшнему дню, как привлечь молодых специалистов и сохранить профессиональное ядро педагогических коллективов, что нужно сделать, чтобы каждая школа города работала на максимально высоком уровне, а также то, как добиться эффективного расходования бюджетных средств.