Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 августа 2017, 16:06



С 19 сентября по 6 октября 2017 года в Норильске пройдет выборочное обследование населения на предмет рождаемости

В обследовании будет собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения. Результаты опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства, создать дополнительные меры для поддержки семей с детьми. В опросном листе, разработанном для российских жителей, есть такие разделы, как «мотивация для рождения детей», «жизненные цели и ценности», «помощь семьям», «условия жизни» и другие. В нашем городе один интервьюер, работающий по контракту с Росстатом, обойдет несколько домов и опросит минимум 15 домохозяйств. В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Интервьюер задаст несколько предварительных вопросов о домохозяйстве в целом, а затем может попросить женщину или мужчину принять участие в индивидуальном опросе. Вся полученная информация конфиденциальна, ее используют исключительно в целях исследования.

Просмотров:115 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения - это обследование национального масштаба. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит его во всех субъектах Российской Федерации.В обследовании будет собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения. Результаты опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства, создать дополнительные меры для поддержки семей с детьми.В опросном листе, разработанном для российских жителей, есть такие разделы, как «мотивация для рождения детей», «жизненные цели и ценности», «помощь семьям», «условия жизни» и другие.В нашем городе один интервьюер, работающий по контракту с Росстатом, обойдет несколько домов и опросит минимум 15 домохозяйств. В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Интервьюер задаст несколько предварительных вопросов о домохозяйстве в целом, а затем может попросить женщину или мужчину принять участие в индивидуальном опросе. Вся полученная информация конфиденциальна, ее используют исключительно в целях исследования.