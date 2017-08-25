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25 августа 2017, 16:20



«Норникель» оказывает активное содействие в проведении межвидовых тактических учений Северного флота, которые проходят на Таймыре

Вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов считает сотрудничество компании и Министерства обороны РФ закономерным и естественным процессом. «Норникель», можно сказать, на генетическом уровне связан с Арктикой. Наши предприятия – признанные первопроходцы экономического, социального и культурного развития Заполярья и Северного морского пути, опорные точки экономических интересов России в регионе, важный фактор его социальной стабильности. На протяжении более 80 лет работники компании вносят свой уникальный вклад в укрепление экономической безопасности страны и повышение ее обороноспособности. В свою очередь, российские вооруженные силы обеспечивают стратегическую безопасность России в Арктике, адекватно реагируя на новые вызовы и угрозы национальным интересам в приоритетном для нашей державы регионе. На примере учений, мы видим не только высокий уровень взаимодействия государства в лице Министерства обороны и частного бизнеса в лице «Норникеля», но, прежде всего – историческую связь армии и народа, которые в нашей стране всегда едины. В этом залог наших побед», подчеркнул Гасумянов.

Просмотров:113 Межвидовые тактические учения Северного флота проходят в районе Дудинки и Норильска. Один из этапов учений будет проходить с задействованием некоторых объектов комплекса предприятий Заполярного филиала «Норникеля». Активное содействие Министерству обороны в проведении учений оказывают подразделения корпоративной защиты компании и ее производственного блока, сообщается в пресс-релизе «Норникеля».Вице-президент – руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов считает сотрудничество компании и Министерства обороны РФ закономерным и естественным процессом. «Норникель», можно сказать, на генетическом уровне связан с Арктикой. Наши предприятия – признанные первопроходцы экономического, социального и культурного развития Заполярья и Северного морского пути, опорные точки экономических интересов России в регионе, важный фактор его социальной стабильности. На протяжении более 80 лет работники компании вносят свой уникальный вклад в укрепление экономической безопасности страны и повышение ее обороноспособности.В свою очередь, российские вооруженные силы обеспечивают стратегическую безопасность России в Арктике, адекватно реагируя на новые вызовы и угрозы национальным интересам в приоритетном для нашей державы регионе. На примере учений, мы видим не только высокий уровень взаимодействия государства в лице Министерства обороны и частного бизнеса в лице «Норникеля», но, прежде всего – историческую связь армии и народа, которые в нашей стране всегда едины. В этом залог наших побед», подчеркнул Гасумянов.