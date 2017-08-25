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25 августа 2017, 16:35



Акционерам «Норникеля» выплатят дивиденды за первое полугодие 2017 года

производителей рафинированного никеля и палладия, утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) – 29 сентября 2017 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании установлена 5 сентября 2017 года. Совет директоров принял решение предоставить акционерам – владельцам обыкновенных акций ПАО «ГМК «Норильский никель» возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Компании. Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года в размере 224,20 рублей (около 3,79 долларов США по курсу ЦБ РФ на 24.08.2017) на одну обыкновенную акцию и установить 19 октября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщается в пресс-релизе компании.

Просмотров:135 Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», одного из крупнейших мировыхпроизводителей рафинированного никеля и палладия, утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) – 29 сентября 2017 года.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании установлена5 сентября 2017 года.Совет директоров принял решение предоставить акционерам – владельцам обыкновенных акций ПАО «ГМК «Норильский никель» возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Компании.Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года в размере 224,20 рублей (около 3,79 долларов США по курсу ЦБ РФ на 24.08.2017) на одну обыкновенную акцию и установить 19 октября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщается в пресс-релизе компании.