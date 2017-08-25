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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 августа 2017, 16:46

Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября


Изначально масштабные ремонтные работы на центральной улице города, на участке от улицы Советская до Орджоникидзе планировалось завершить к 28 августа, но погода внесла свои коррективы. Практически всю прошлую неделю шли дожди. А по техническому регламенту выполнение работ по асфальтировке в таких условиях недопустимы. Укладка асфальтобетонного покрытия может выполняться только при сухой погоде и температуре дорожного покрытия до плюс пяти градусов. Небольшой просвет в непогоде появился в прошлую субботу и воскресенье, 19 и 20 августа соответственно. За эти дни, согласно графика, был отремонтирован перекресток Ленинский проспект-улица Советская. Здесь была выполнена полная асфальтировка дорожного полотна общей площадью порядка 1000 квадратных метров.
«По погодным условиям открытие Ленинского проспекта переносится на четвертое сентября. На выполнение асфальтировки дорожного полотна на оставшемся участке центральной улицы до пересечения Ленинского с Орджоникидзе требуется всего четыре погожих дня, а это восемь рабочих смен. Если получится выполнить работы раньше, то улица откроется раньше, но может быть и обратный вариант, когда будут идти дожди и тогда закрытие Ленинского проспекта продлится», - отметил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор».
Несмотря на нестабильную погоду работы на центральной улице города ведутся. В погожие дни удалось уложить прямую линию асфальта до Театральной площади. Осталось уложить около 20 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части. Также необходимо перестелить около тысячи квадратных метров тротуарной плитки и заасфальтировать порядка пяти тысяч квадратных метров тротуара. Сейчас вырезается старое покрытие от Театральной площади в направлении улицы Орджоникидзе.

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