|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:13 МФК "Нороильский никель" едет в Ошу за победой в турнире
18:58 В Норильске планируют привить от гриппа и ОРВИ более 90 тысяч взрослых и больше 14 тысяч детей. Прививочная кампания началась в городе в середине августа
17:30 Дудинцы обыграли североморцев. Товарищеская встреча по волейболу состоялась накануне
17:27 Североморцы исполнили свою мечту. Моряки Северного флота посетили учреждения культуры столицы Таймыра, в том числе краеведческий музей
17:21 За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки
17:13 В связи с празднованием Дня шахтера, в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам
16:46 Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября
16:35 Акционерам «Норникеля» выплатят дивиденды за первое полугодие 2017 года
16:20 «Норникель» оказывает активное содействие в проведении межвидовых тактических учений Северного флота, которые проходят на Таймыре
16:06 С 19 сентября по 6 октября 2017 года в Норильске пройдет выборочное обследование населения на предмет рождаемости
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх