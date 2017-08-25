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25 августа 2017, 17:13



В связи с празднованием Дня шахтера, в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам

27 августа в Центральном районе с 09:00 до 22:00 движение будет перекрыто по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейской до улицы Советской.

Просмотров:104 26 августа в Талнахе с 13 до 20 часов движение будет ограничено по улице Таймырской от КДЦ им. Высоцкого до пересечения с улицей Диксона и по улице Диксона на участке от школы №20 до пересечения со Спортивной;27 августа в Центральном районе с 09:00 до 22:00 движение будет перекрыто по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейской до улицы Советской.