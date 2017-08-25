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25 августа 2017, 17:21



За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки

За три дня боевые корабли посетили около двух тысяч северян. Моряки проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о вооружении, технических характеристиках кораблей, истории их создания. Для посещения корабли будут открыты до 30 августа, за исключением 27 августа. В этот день североморцы будут принимать участие в митинге у памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также в большом концерте на Набережной площади. Напомним, с 10:00 до 13:00 экскурсии проводятся для организованных групп школьников, студентов, представителей организаций и учреждений района. С 15:00 до 18:00 – вход свободный. Подняться на борт можно только при наличии паспорта. Несовершеннолетние дети допускаются только в сопровождении взрослых.

Просмотров:106 На кораблях Северного флота, прибывших в заполярную столицу для участия в тактических межвидовых учениях, с 23 августа проходят экскурсии для жителей и гостей Дудинки. Для посещения открыты большой противолодочный корабль «Североморск», а также большой десантный корабль «Кондопога», сообщается на официальном сайте Таймырского муниципального района.За три дня боевые корабли посетили около двух тысяч северян. Моряки проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о вооружении, технических характеристиках кораблей, истории их создания.Для посещения корабли будут открыты до 30 августа, за исключением 27 августа. В этот день североморцы будут принимать участие в митинге у памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также в большом концерте на Набережной площади.Напомним, с 10:00 до 13:00 экскурсии проводятся для организованных групп школьников, студентов, представителей организаций и учреждений района. С 15:00 до 18:00 – вход свободный. Подняться на борт можно только при наличии паспорта. Несовершеннолетние дети допускаются только в сопровождении взрослых.