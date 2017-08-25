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25 августа 2017, 17:27



Североморцы исполнили свою мечту. Моряки Северного флота посетили учреждения культуры столицы Таймыра, в том числе краеведческий музей

В Таймырском краеведческом музее моряки посетили палеонтологический комплекс «Сопкаргинский мамонт», выставку Андрея Поздеева «Живопись. Графика», посвященную 350-летию Дудинки. Больший интерес у гостей вызвали комплексы, посвященные обороне Диксона и коренным этносам Таймыра с экспозицией «Камлание шамана», сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Как отметили сотрудники учреждений культуры: «Проводить экскурсии для моряков Северного флота было очень приятно, в их лице мы нашли очень внимательных, дисциплинированных и неравнодушных слушателей». В знак благодарности североморцы подарили сувениры на память работникам Таймырского Дома народного творчества и Таймырского краеведческого музея.

Просмотров:100 В Таймырском Доме народного творчества гостям рассказали о культуре и быте коренных народов Таймыра. Также для них были организованы интерактивные экскурсии в художественно-этническом комплексе имени Бориса Молчанова, где были представлены уникальные кожаные картины таймырского художника. Моряки задавали интересующие их вопросы, фотографировались в шкуре волка возле импровизированного чума, а также с различными экспонатами, представленными в этническом комплексе. Гости познакомились с работами косторезов, приобрели сувениры на память и завязали наудачу ленточки на оленьих рогах.В Таймырском краеведческом музее моряки посетили палеонтологический комплекс «Сопкаргинский мамонт», выставку Андрея Поздеева «Живопись. Графика», посвященную 350-летию Дудинки. Больший интерес у гостей вызвали комплексы, посвященные обороне Диксона и коренным этносам Таймыра с экспозицией «Камлание шамана», сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Как отметили сотрудники учреждений культуры: «Проводить экскурсии для моряков Северного флота было очень приятно, в их лице мы нашли очень внимательных, дисциплинированных и неравнодушных слушателей».В знак благодарности североморцы подарили сувениры на память работникам Таймырского Дома народного творчества и Таймырского краеведческого музея.