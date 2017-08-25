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25 августа 2017, 17:30



Дудинцы обыграли североморцев. Товарищеская встреча по волейболу состоялась накануне

В завершение товарищеских спортивных состязаний состоялась торжественная церемония награждения участников двух турниров — по волейболу и мини-футболу. Спортсменов наградили дипломами, медалями и кубками соответствующих достоинств. Заместитель Главы города Татьяна Жиганова поблагодарила команды за участие в соревнованиях и поздравила с победой дудинские сборные. Капитан третьего ранга Руслан Гусейнов также высказал благодарность организаторам спортивных турниров и, подчеркнув дружеский характер встречи, подарил командам пять сладких пирогов от шеф-повара большого противолодочного корабля «Североморец», сообщается на официальном сайте Дудинки.

Просмотров:96 24 августа в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса состоялась товарищеская спортивная встреча по волейболу среди сборных команд города Дудинки и моряков Северного флота. Матч был приурочен к 350-летнему юбилею Дудинки и 75-й годовщине обороны Диксона. По итогам трех игр победителем встречи стала сборная Дудинки, обыгравшая североморцев со счетом 3:0.В завершение товарищеских спортивных состязаний состоялась торжественная церемония награждения участников двух турниров — по волейболу и мини-футболу. Спортсменов наградили дипломами, медалями и кубками соответствующих достоинств. Заместитель Главы города Татьяна Жиганова поблагодарила команды за участие в соревнованиях и поздравила с победой дудинские сборные.Капитан третьего ранга Руслан Гусейнов также высказал благодарность организаторам спортивных турниров и, подчеркнув дружеский характер встречи, подарил командам пять сладких пирогов от шеф-повара большого противолодочного корабля «Североморец», сообщается на официальном сайте Дудинки.