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25 августа 2017, 18:58



В Норильске планируют привить от гриппа и ОРВИ более 90 тысяч взрослых и больше 14 тысяч детей. Прививочная кампания началась в городе в середине августа

За последний год в Норильске отмечен небольшой рост заболеваний детей гриппом и ОРВИ легкой и средней тяжести. Если говорить в целом по населению Большого Норильска, то по сравнению с прошлыми годами наблюдалось снижение количества заболевших. Это произошло благодаря высокому проценту иммунизации - более 90 тысяч человек, что составляет 50,5 процента населения. В этот раз эпидемический подъем ожидается в последней декаде января и второй декаде февраля. Для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости в этот период уже сейчас организована компания по вакцинации населения. Оптимальный период для прививок - сентябрь-октябрь. Тогда к началу эпидемического периода уже будет сформирован иммунитет против вирусных инфекций. В этом году планируется увеличить количество прививаемых детей, а также взрослых, чьи профессии попадают в группу риска: медики, работники школ и детских садов, сотрудники ЖКХ и транспортной сферы и так далее. Профилактические прививки будут ставиться по месту работы или учебы, а также в лечебных учреждениях. Будет организованы и мобильные прививочные бригады, которые будут работать в районе музея, театра, у арены и на автовокзале. Машины скорой помощи с прививочными бригадами будут иметь специальное обозначение. Планируется организовать прививочные бригады в медкабинетах на избирательных участках. Информация о их работе будет дополнительно вывешена непосредственно на избирательных участках. Так, в прошлом году на избирательных участках было вакцинировано более тысячи человек. Для удобства горожан вакцинация в прививочных кабинетах в городских поликлиниках на улице Талнахской, 76 и проезде Солнечном, 7А, будет вестись и в выходные дни.

Просмотров:85 Для детей прививочный сезон продлится до 15 октября, для взрослых на месяц дольше, то есть, до 15 ноября.За последний год в Норильске отмечен небольшой рост заболеваний детей гриппом и ОРВИ легкой и средней тяжести. Если говорить в целом по населению Большого Норильска, то по сравнению с прошлыми годами наблюдалось снижение количества заболевших. Это произошло благодаря высокому проценту иммунизации - более 90 тысяч человек, что составляет 50,5 процента населения.В этот раз эпидемический подъем ожидается в последней декаде января и второй декаде февраля. Для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости в этот период уже сейчас организована компания по вакцинации населения. Оптимальный период для прививок - сентябрь-октябрь. Тогда к началу эпидемического периода уже будет сформирован иммунитет против вирусных инфекций.В этом году планируется увеличить количество прививаемых детей, а также взрослых, чьи профессии попадают в группу риска: медики, работники школ и детских садов, сотрудники ЖКХ и транспортной сферы и так далее. Профилактические прививки будут ставиться по месту работы или учебы, а также в лечебных учреждениях. Будет организованы и мобильные прививочные бригады, которые будут работать в районе музея, театра, у арены и на автовокзале. Машины скорой помощи с прививочными бригадами будут иметь специальное обозначение. Планируется организовать прививочные бригады в медкабинетах на избирательных участках. Информация о их работе будет дополнительно вывешена непосредственно на избирательных участках. Так, в прошлом году на избирательных участках было вакцинировано более тысячи человек.Для удобства горожан вакцинация в прививочных кабинетах в городских поликлиниках на улице Талнахской, 76 и проезде Солнечном, 7А, будет вестись и в выходные дни.