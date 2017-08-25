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25 августа 2017, 19:13



МФК "Нороильский никель" едет в Ошу за победой в турнире

Главный тренер норильского клуба Александр Соколов рассказал о главной цели турнира в Орше: «Естественно в Оршу мы едем не за участием, а только за победой в турнире. Участвовать можно в детском турнире «Кожанный мяч», например, для того, чтобы просто поиграть в футбол. Здесь все на другом уровне, и главная цель - это безусловно, первое место. Независимо от того, какой соперник будет перед нами - сильный или слабый, мы будем играть с каждой командой на максимуме своих возможностей и проявлять свои сильные стороны. Только так закаляется дух победителей, который будет нам необходим в матчах Суперлиги. Мы постараемся максимально задействовать всех футболистов. Игроки должны показать свою готовность к матчам чемпионата России и получить дополнительную уверенность». Сегодня болельщики смогут следить за ходом встречи «Норникеля» с «Лидсельмаш» смогут в режиме текстовой трансляции на сайте www.mfknornik.ru в 17 часов по московскому времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:87 Сегодня, 25 августа МФК «Норильский никель» сыграет матч в рамках предсезонного международного турнира, посвященного 20-летию МФК «Витэн». Первым соперником подопечных Александра Соколова станет команда «Лидсельмаш» (Лида, Беларусь). Игра пройдет на площадке СК «Олимпиец» в 17 часов по московскому времени. В другом полуфинале хозяева площадки - МФК «Витэн» (Орша, Беларусь) встретится с рижским МФК «Никарс» (Рига, Латвия).Главный тренер норильского клуба Александр Соколов рассказал о главной цели турнира в Орше: «Естественно в Оршу мы едем не за участием, а только за победой в турнире. Участвовать можно в детском турнире «Кожанный мяч», например, для того, чтобы просто поиграть в футбол. Здесь все на другом уровне, и главная цель - это безусловно, первое место. Независимо от того, какой соперник будет перед нами - сильный или слабый, мы будем играть с каждой командой на максимуме своих возможностей и проявлять свои сильные стороны. Только так закаляется дух победителей, который будет нам необходим в матчах Суперлиги. Мы постараемся максимально задействовать всех футболистов. Игроки должны показать свою готовность к матчам чемпионата России и получить дополнительную уверенность».Сегодня болельщики смогут следить за ходом встречи «Норникеля» с «Лидсельмаш» смогут в режиме текстовой трансляции на сайте www.mfknornik.ru в 17 часов по московскому времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.