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25 августа 2017, 19:13

МФК "Нороильский никель" едет в Ошу за победой в турнире


Сегодня, 25 августа МФК «Норильский никель» сыграет матч в рамках предсезонного международного турнира, посвященного 20-летию МФК «Витэн». Первым соперником подопечных Александра Соколова станет команда «Лидсельмаш» (Лида, Беларусь). Игра пройдет на площадке СК «Олимпиец» в 17 часов по московскому времени. В другом полуфинале хозяева площадки - МФК «Витэн» (Орша, Беларусь) встретится с рижским МФК «Никарс» (Рига, Латвия).
Главный тренер норильского клуба Александр Соколов рассказал о главной цели турнира в Орше: «Естественно в Оршу мы едем не за участием, а только за победой в турнире. Участвовать можно в детском турнире «Кожанный мяч», например, для того, чтобы просто поиграть в футбол. Здесь все на другом уровне, и главная цель - это безусловно, первое место. Независимо от того, какой соперник будет перед нами - сильный или слабый, мы будем играть с каждой командой на максимуме своих возможностей и проявлять свои сильные стороны. Только так закаляется дух победителей, который будет нам необходим в матчах Суперлиги. Мы постараемся максимально задействовать всех футболистов. Игроки должны показать свою готовность к матчам чемпионата России и получить дополнительную уверенность».
Сегодня болельщики смогут следить за ходом встречи «Норникеля» с «Лидсельмаш» смогут в режиме текстовой трансляции на сайте www.mfknornik.ru в 17 часов по московскому времени, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

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    Список новостей

 25 августа 2017 
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 24 августа 2017 
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16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне. 15:57   Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка».
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 23 августа 2017 
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15:27   Соглашение о сотрудничестве подписали Норильский индустриальный институт и Норильская епархия. 15:24   «Я – экошкольник». Необычная экологическая акция под таким названием пройдет в Норильске 26 августа.
14:55   Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Норильске до октября. 14:47   В Норильске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Семья».
14:23   Сегодня впервые на Таймыре дудинских школьников принимают в юнармию. 12:49   В окрестностях Норильска проходят учения. Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш-бросок.
12:40   Сыграть в «Поле чудес» в Норильске предложил наркодилер полицейскому. 12:05   Норильчане все чаще попадаются на уловки мошенников. Житель Талнаха лишился 15 тысяч рублей, пытаясь приобрести колеса для автомобиля на сайте-однодневке.
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 22 августа 2017 
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16:09   В окрестностях Норильска проходят военные учения. 15:57   Подготовка к предстоящим выборам в Норильский городской Совет депутатов идет по графику: начинается печать списков избирателей и бюллетеней.




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