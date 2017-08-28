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28 августа 2017, 12:27



Отопительный сезон в Норильске начали раньше запланированного.

Сегодня горячая вода и отопление должны появиться в Кайеркане. Там к промывке сетей приступили еще 21 августа. А в Талнахе горячую воду отключили 25 августа, подавать ее планируют с 30 числа. Сегодня же отопление должны подключить и в Дудинке. Решение об этом было принято в пятницу на совещании, которое провела замглавы города Янина Квасова. Напомним, согласно действующему законодательству и правилам предоставления коммунальных, теплоснабжение жилищного фонда начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти суток.

Просмотров:195 Ежегодно в преддверии отопительного сезона в Большом Норильске проводят промывку теплосети. Для того на несколько суток отключают горячую воду. Так, в текущем году отключение в Центральном районе было запланировано на период с 23 по 28 августа. Однако сотрудники ресурсоснабжающей организации справились значительно быстрее, и уже 26-го числа в отдельных квартирах стала появляться горячая вода, а вместе с ней стали подключать и отопление.Сегодня горячая вода и отопление должны появиться в Кайеркане. Там к промывке сетей приступили еще 21 августа.А в Талнахе горячую воду отключили 25 августа, подавать ее планируют с 30 числа.Сегодня же отопление должны подключить и в Дудинке. Решение об этом было принято в пятницу на совещании, которое провела замглавы города Янина Квасова.Напомним, согласно действующему законодательству и правилам предоставления коммунальных, теплоснабжение жилищного фонда начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти суток.