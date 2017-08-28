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28 августа 2017, 12:28



Творческая команда АНОД (ассоциация норильских дизайнеров) презентует сегодня выставку-перформанс по результатам своей работы в рамках проекта «Норильские цитаты».

Цель обеих программ – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды. Проект о городском фольклоре «Норильские цитаты», предложенный ассоциацией норильских дизайнеров (АНОД), стал победителем специальной конкурсной программы. Авторы получили грант на расходные материалы, а также помещение студии-мастерской для реализации идеи. В рамках своего проекта творческая команда АНОД провела мастер-класс. Участниками стали местные дизайнеры, художники и заинтересованные горожане. Вместе с дизайнерами они придумали более сотни оригинальных цитат, отражающих характер норильчан, их отношение к жизни и самим себе, и нанесли их на футболки, из которых будет создана коллекция. Полную коллекцию футболок от АНОД норильчане увидят на итоговой неформатной «трикотажной» выставке. Она состоится сегодня, 28 августа, в 18.30 в PolArt-резиденции музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).

Просмотров:189 Напомним, в этом году впервые музейная PolArt-резиденция наряду с открытым российским конкурсом для художников и кураторов, работающих в любых жанрах визуального искусства, предложила дополнительную конкурсную программу для местного арт-сообщества.Цель обеих программ – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды. Проект о городском фольклоре «Норильские цитаты», предложенный ассоциацией норильских дизайнеров (АНОД), стал победителем специальной конкурсной программы. Авторы получили грант на расходные материалы, а также помещение студии-мастерской для реализации идеи.В рамках своего проекта творческая команда АНОД провела мастер-класс. Участниками стали местные дизайнеры, художники и заинтересованные горожане. Вместе с дизайнерами они придумали более сотни оригинальных цитат, отражающих характер норильчан, их отношение к жизни и самим себе, и нанесли их на футболки, из которых будет создана коллекция.Полную коллекцию футболок от АНОД норильчане увидят на итоговой неформатной «трикотажной» выставке. Она состоится сегодня, 28 августа, в 18.30 в PolArt-резиденции музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).