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28 августа 2017, 12:35



Североморцы приглашают жителей Норильска на концерт.

В связи с чем с 17.00 до 22.00 для движения всех видов транспорта будет закрыт Ленинский проспект на участке от площади Гвардейской до улицы Павлова.

Просмотров:182 Концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и духового оркестра для жителей города Норильска состоится завтра, 29 августа, на Комсомольской площади с 18.00 до 20.00.В связи с чем с 17.00 до 22.00 для движения всех видов транспорта будет закрыт Ленинский проспект на участке от площади Гвардейской до улицы Павлова.