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28 августа 2017, 13:28



Первый трофей в 2017 году! МФК «Норильский никель» - победитель международного турнира.

Таким образом, подопечные Александра Соколова завоевали первый трофей в 2017 году. В матче за 3-е место трехкратный чемпион Беларуси «Лидсельмаш» оказался сильнее 10-кратного победителя первенства Латвии рижского «Никарса» – 7:5. Голкипер лидчан Евгений Змысля признан лучшим вратарем турнира, форвард латвийцев Алексей Сергеев – лучшим нападающим. Кроме того, в рамках второго учебно-тренировочного сбора, который проходил в Могилеве, мини-футбольный клуб «Норильский никель» провел две недели усердных тренировок. Команда провела два контрольных матча с белорусскими командами «БЧ» и «Форте». Обе игры «Норникель» выиграл со счетом 6:1 и 6:4 соответственно.

Просмотров:175 МФК «Норильский никель» принял участие в предсезонном международном турнире, посвященном 20-летию МФК «Витэн». В полуфинале норильчане обыграли белорусский «Лидсельмаш» со счетом 4:3 и одержали победу в финальном матче над хозяином площадки «Витэном» со счетом 3:2. Победный мяч на свой счет записал Сергей Сытин. Также мяч в составе нашей команды забил Сергей Сергеев, ему же достался приз лучшего игрока турнира. Третий мяч, забитый в ворота хозяев поля, был зафиксирован как автогол, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Таким образом, подопечные Александра Соколова завоевали первый трофей в 2017 году.В матче за 3-е место трехкратный чемпион Беларуси «Лидсельмаш» оказался сильнее 10-кратного победителя первенства Латвии рижского «Никарса» – 7:5. Голкипер лидчан Евгений Змысля признан лучшим вратарем турнира, форвард латвийцев Алексей Сергеев – лучшим нападающим.Кроме того, в рамках второго учебно-тренировочного сбора, который проходил в Могилеве, мини-футбольный клуб «Норильский никель» провел две недели усердных тренировок. Команда провела два контрольных матча с белорусскими командами «БЧ» и «Форте». Обе игры «Норникель» выиграл со счетом 6:1 и 6:4 соответственно.