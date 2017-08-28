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28 августа 2017, 14:19



Крылья легендарного самолета «Дуглас» С-47 прибыли в Красноярск на борту теплохода «Талнах».

В 2017 году спасательная операция продолжилась и сегодня завершилась успехом: крылья «Дугласа» удалось доставить в Красноярск без повреждений. Теплоход «Талнах» Енисейского речного пароходства с ценным грузом на борту проделал путь из Дудинки в Красноярск за 10 дней. В порту крылья бережно погрузили на специальный грузовой автомобиль для транспортировки к месту хранения самолета. В дальнейшем, после проведения ремонтно-восстановительных работ, самолет станет одним из экспонатов уникальной коллекции Музея освоения Севера, который планируется создать в Красноярске.

Просмотров:144 Самолет американского производства, полученный СССР по ленд-лизу, совершил в 1947 году аварийную посадку на севере края, в 180 км от п. Волочанка. В 2016 году экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе начал работы по эвакуации самолета, который в настоящее время имеет большую историческую ценность. Енисейское речное пароходство на безвозмездной основе оказало содействие в доставке корпуса самолета из Дудинки в Красноярск, крылья же по погодным и техническим условиям решено было вывезти из тундры позднее, сообщила пресс-служба ЕРП.В 2017 году спасательная операция продолжилась и сегодня завершилась успехом: крылья «Дугласа» удалось доставить в Красноярск без повреждений. Теплоход «Талнах» Енисейского речного пароходства с ценным грузом на борту проделал путь из Дудинки в Красноярск за 10 дней. В порту крылья бережно погрузили на специальный грузовой автомобиль для транспортировки к месту хранения самолета. В дальнейшем, после проведения ремонтно-восстановительных работ, самолет станет одним из экспонатов уникальной коллекции Музея освоения Севера, который планируется создать в Красноярске.