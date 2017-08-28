Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2017, 15:06



Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.

Награждения работников «Норникеля» горнорудной отрасли состоялись во Дворце культуры. На торжественной церемонии горнякам вручили более 70 государственных, министерских, краевых, муниципальных и корпоративных наград. Шахтерам присвоены почетные звания компании «Лучший руководитель», «Лучший рабочий», 14 горняков стали заслуженными работниками ЗФ и т. д. Николай Уткин, и. о. директора Заполярного филиала «Норникеля», вручил шахтерам около 40 государственных и ведомственных наград; 26 профессионалов горняцкого дела получили из его рук почетные грамоты Минпромторговли России; трое работников компании удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь стали заслуженными шахтерами РФ. 10 наград горнякам вручил глава Норильска Олег Курилов: шесть человек получили знаки отличия «За профессиональное мастерство», еще четверо - почетные грамоты горсовета депутатов. «Мощные ресурсы, чистый звук, большое мероприятие», - так в нескольких словах охарактеризовала двухдневный праздник начальник управления культуры Ирина Субочева. «Слава богу, у «Норникеля» есть возможность привозить звезд, которые выступают минимум на двух площадках, и это здорово: кто не увидел шоу в одном месте, может с легкостью переместиться в другое. Новым словом в программе праздника стал открытый показ фильмов, ведь с Днем шахтера совпал и День кино», - прокомментировала Ирина Николаевна события последних дней. Всего в Талнахе за все время празднования побывали более трех тысяч человек. Площадь Комсомольская в Норильске тоже была заполнена: в пиковые моменты на ней было зафиксировано около пяти тысяч горожан. Центральным, самым красивым и мощным аккордом Дня шахтера стало выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В субботу моряки «прогремели» в Талнахе, а 29 августа и у норильчан есть возможность насладиться этим грандиозным зрелищем - на площади Комсомольской в 18.00.

Просмотров:162 Все выходные дни в Норильске и в Талнахе бурлила разнообразная и довольно насыщенная культурно-развлекательная программа - с выставками, концертами, детскими конкурсами, молодежными квестами, шахтерскими забавами, семейными викторинами и танцевальными флешмобами.Награждения работников «Норникеля» горнорудной отрасли состоялись во Дворце культуры. На торжественной церемонии горнякам вручили более 70 государственных, министерских, краевых, муниципальных и корпоративных наград. Шахтерам присвоены почетные звания компании «Лучший руководитель», «Лучший рабочий», 14 горняков стали заслуженными работниками ЗФ и т. д.Николай Уткин, и. о. директора Заполярного филиала «Норникеля», вручил шахтерам около 40 государственных и ведомственных наград; 26 профессионалов горняцкого дела получили из его рук почетные грамоты Минпромторговли России; трое работников компании удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь стали заслуженными шахтерами РФ.10 наград горнякам вручил глава Норильска Олег Курилов: шесть человек получили знаки отличия «За профессиональное мастерство», еще четверо - почетные грамоты горсовета депутатов.«Мощные ресурсы, чистый звук, большое мероприятие», - так в нескольких словах охарактеризовала двухдневный праздник начальник управления культуры Ирина Субочева. «Слава богу, у «Норникеля» есть возможность привозить звезд, которые выступают минимум на двух площадках, и это здорово: кто не увидел шоу в одном месте, может с легкостью переместиться в другое. Новым словом в программе праздника стал открытый показ фильмов, ведь с Днем шахтера совпал и День кино», - прокомментировала Ирина Николаевна события последних дней.Всего в Талнахе за все время празднования побывали более трех тысяч человек. Площадь Комсомольская в Норильске тоже была заполнена: в пиковые моменты на ней было зафиксировано около пяти тысяч горожан. Центральным, самым красивым и мощным аккордом Дня шахтера стало выступление ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В субботу моряки «прогремели» в Талнахе, а 29 августа и у норильчан есть возможность насладиться этим грандиозным зрелищем - на площади Комсомольской в 18.00.