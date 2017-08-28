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28 августа 2017, 15:24



Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура!

Общими усилиями команд и добровольных помощников со стороны горожан удалось озеленить 408 квадратных метров почвы. «Мы не хотели, чтобы это мероприятие стало рядовым, таким как многие. Хотелось, чтобы оно запомнилось не только нам, но и окружающим, чтобы долгое время ощущалось послевкусие от этой акции и удовлетворение от того, что мы это сделали!» - поделились впечатлениями от акции его участники. И действительно, уже следующей весной малыши из детского сада № 71 «Антошка» и посетители спортивного-досугового центра, где и проходила акция, будут любоваться красивыми зелеными двориками. На газонах центра и на игровой площадке детского сада Центром экологического сопровождения с помощью технологии гидропосева посеяли многолетние травы и впервые в Норильске возле детсада посадили специально привезенные из арктического питомника кусты венгерской сирени. Благодаря проекту «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель» был организован фримаркет, в рамках которого взрослые смогли обновить свой гардероб, а дети обзавелись новыми игрушками, причем абсолютно бесплатно. Было роздано более 150 мягких игрушек и 50 кг предметов одежды, сумок, бижутерии, хозяйственной утвари и других вещей, которые обрели вторую жизнь в руках новых хозяев. Другим ярким событием «Зеленки» стал мастер-класс по посадке спатифиллумов. Около 100 жителей ушли домой с новыми зелеными экологичными друзьями в красивых горшках, украшенных своими руками! Интересной, веселой и спортивной получилась развлекательная программа, организованная фитнес-инструктором Юрием Энгельгардом.

Просмотров:143 Экологическую акцию организовали четыре команды, собранные из сотрудников предприятий «Норникеля»: «Стражи экологии», «Соленые», «Синдром трудоголика» и «Экоэнергетики». Партнером акции выступил благотворительный фонд «69 параллель», который также старается привить экологичный образа жизни горожанам.Общими усилиями команд и добровольных помощников со стороны горожан удалось озеленить 408 квадратных метров почвы.«Мы не хотели, чтобы это мероприятие стало рядовым, таким как многие. Хотелось, чтобы оно запомнилось не только нам, но и окружающим, чтобы долгое время ощущалось послевкусие от этой акции и удовлетворение от того, что мы это сделали!» - поделились впечатлениями от акции его участники.И действительно, уже следующей весной малыши из детского сада № 71 «Антошка» и посетители спортивного-досугового центра, где и проходила акция, будут любоваться красивыми зелеными двориками. На газонах центра и на игровой площадке детского сада Центром экологического сопровождения с помощью технологии гидропосева посеяли многолетние травы и впервые в Норильске возле детсада посадили специально привезенные из арктического питомника кусты венгерской сирени.Благодаря проекту «Сундук» благотворительного фонда «69 параллель» был организован фримаркет, в рамках которого взрослые смогли обновить свой гардероб, а дети обзавелись новыми игрушками, причем абсолютно бесплатно. Было роздано более 150 мягких игрушек и 50 кг предметов одежды, сумок, бижутерии, хозяйственной утвари и других вещей, которые обрели вторую жизнь в руках новых хозяев.Другим ярким событием «Зеленки» стал мастер-класс по посадке спатифиллумов. Около 100 жителей ушли домой с новыми зелеными экологичными друзьями в красивых горшках, украшенных своими руками! Интересной, веселой и спортивной получилась развлекательная программа, организованная фитнес-инструктором Юрием Энгельгардом.