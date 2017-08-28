Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2017, 15:41



В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По окончании расследования уголовное дело было направлено в суд, решением которого злоумышленник приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:200 Полицейские установили, что в 2016 году 36-летний предприниматель заключил с администрацией г. Норильска семь муниципальных контрактов на выполнение электромонтажных работ по устройству системы видеонаблюдения на объектах культуры и спорта. Однако в ходе выполнения взятых на себя обязательств мужчина предоставил заказчику ложные сведения о стоимости устанавливаемого оборудования. В результате чего бюджету г. Норильска был причинен ущерб на сумму около 80 тысяч рублей.В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По окончании расследования уголовное дело было направлено в суд, решением которого злоумышленник приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.