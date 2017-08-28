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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:48 В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта
19:06 В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.
18:50 В Дудинке почтили память защитников Диксона.
18:44 В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».
18:42 Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу.
18:04 В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.
17:50 Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота.
17:19 Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54 «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных.
16:04 Норильчане против мурманчан. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
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