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28 августа 2017, 15:55



В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей.

Юных участников дорожного движения в течение двух недель будут держать под особым контролем. Госавтоинспекторы в этот период переведены на усиленный вариант несения службы. В школах и детских садах пройдут мероприятия, в ходе которых инспекторы ДПС разъяснят учащимся основные требования правил дорожного движения, а также расскажут об ответственности за их несоблюдение. Также в рамках декады будет проводиться работа с родителями школьников и дошколят. Главным образом акцентируют внимание пап и мам, управляющих личным автотранспортом, на соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. «Мы призываем всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах: практически все дети, отдыхавшие летом в более благоприятных районах, вернулись в Норильск и готовятся пойти в школу. Необходимо помнить, что после лета в деревнях и загородных лагерях многие дети попросту забыли о том, как правильно вести себя на проезжей части», - заметил начальник ГИБДД Александр Янович.

Просмотров:134 Перед началом нового учебного года инспекторы ГИБДД организовали комплекс дополнительных мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения школьниками, а также по недопущению аварий с участием детей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Юных участников дорожного движения в течение двух недель будут держать под особым контролем. Госавтоинспекторы в этот период переведены на усиленный вариант несения службы. В школах и детских садах пройдут мероприятия, в ходе которых инспекторы ДПС разъяснят учащимся основные требования правил дорожного движения, а также расскажут об ответственности за их несоблюдение.Также в рамках декады будет проводиться работа с родителями школьников и дошколят. Главным образом акцентируют внимание пап и мам, управляющих личным автотранспортом, на соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.«Мы призываем всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах: практически все дети, отдыхавшие летом в более благоприятных районах, вернулись в Норильск и готовятся пойти в школу. Необходимо помнить, что после лета в деревнях и загородных лагерях многие дети попросту забыли о том, как правильно вести себя на проезжей части», - заметил начальник ГИБДД Александр Янович.