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28 августа 2017, 16:04



Норильчане против мурманчан. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.

Игры пройдут в три дня - с 28 по 30 августа. В Норильске пройдет открытие и закрытие турнира, сопровождаемые первыми и финальными играми. Завтра состоится одна выездная игра в Дудинке. В турнире сыграют четыре команды: «Норильск» (Норильск), «Ремонтник» (Норильск), «Таймыр» (Дудинка), а также команда из Мурманска (известно, что она заняла третье место в чемпионате Мурманской области среди любителей).

Просмотров:145 Сегодня на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» откроется хоккейный турнир в рамках проведения межвидовых тактических учений на территории Норильска, приуроченный к 75-летию освобождения Диксона и Дня города в Дудинке.Игры пройдут в три дня - с 28 по 30 августа. В Норильске пройдет открытие и закрытие турнира, сопровождаемые первыми и финальными играми. Завтра состоится одна выездная игра в Дудинке.В турнире сыграют четыре команды: «Норильск» (Норильск), «Ремонтник» (Норильск), «Таймыр» (Дудинка), а также команда из Мурманска (известно, что она заняла третье место в чемпионате Мурманской области среди любителей).