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28 августа 2017, 16:54



«Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных.

Горожан, неравнодушных к судьбе бездомных животных, приглашают принять участие в ремонте приюта, в котором в дальнейшем разместятся хвостатые подопечные благотворительного фонда «Даря надежду». Помимо ремонта помещений планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию. Сбор добровольцев намечен на 30 августа в 18.30 в здании приюта, который находится по адресу: улица Заводская, 19 (автобус 12-го маршрута, остановка «Рудоуправление»). Общие усилия помогут животным обрести свое жилье.

Просмотров:151 Акция проводится в рамках экомарафона «ПонесЛось!». Организаторами акции выступают сотрудники корпоративного университета «Норникеля», института «Норильскпроект» и «Норильскгазпрома». Неравнодушные работники закупили необходимые для ремонта здания приюта строительные материалы, а также материалы, необходимые для установки радиаторов, дверей и так далее.Горожан, неравнодушных к судьбе бездомных животных, приглашают принять участие в ремонте приюта, в котором в дальнейшем разместятся хвостатые подопечные благотворительного фонда «Даря надежду». Помимо ремонта помещений планируется благоустроить прилегающую к зданию территорию. Сбор добровольцев намечен на 30 августа в 18.30 в здании приюта, который находится по адресу: улица Заводская, 19 (автобус 12-го маршрута, остановка «Рудоуправление»).Общие усилия помогут животным обрести свое жилье.