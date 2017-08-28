Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2017, 17:19



Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.

Сегодня с некоторой задержкой теплоход подали под посадку. И сегодня же он благополучно отправился в рейс на Дудинку.

Просмотров:146 Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, решили отправить из Красноярска в Дудинку теплоходом «Близняк», сообщили нам в Пассажирречтрансе в пятницу. Рейс был назначен на сегодня на 8 часов утра. При этом отмечалось, что билеты менять не нужно, людей обещали посадить на теплоход по проездным билетам, купленным на «Александра Матросова».Сегодня с некоторой задержкой теплоход подали под посадку. И сегодня же он благополучно отправился в рейс на Дудинку.