Фото новости:

День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 августа 2017, 17:19

Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.


Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, решили отправить из Красноярска в Дудинку теплоходом «Близняк», сообщили нам в Пассажирречтрансе в пятницу. Рейс был назначен на сегодня на 8 часов утра. При этом отмечалось, что билеты менять не нужно, людей обещали посадить на теплоход по проездным билетам, купленным на «Александра Матросова».
Сегодня с некоторой задержкой теплоход подали под посадку. И сегодня же он благополучно отправился в рейс на Дудинку.

Просмотров:146
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 августа 2017 
20:48   В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта 19:06   В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.
18:50   В Дудинке почтили память защитников Диксона. 18:44   В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».
18:42   Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу. 18:04   В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.
17:50   Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота. 17:19   Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54   «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных. 16:04   Норильчане против мурманчан. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
15:55   В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей. 15:41   В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.
15:24   Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура! 15:06   Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.
14:19   Крылья легендарного самолета «Дуглас» С-47 прибыли в Красноярск на борту теплохода «Талнах». 13:28   Первый трофей в 2017 году! МФК «Норильский никель» - победитель международного турнира.
12:35   Североморцы приглашают жителей Норильска на концерт. 12:28   Творческая команда АНОД (ассоциация норильских дизайнеров) презентует сегодня выставку-перформанс по результатам своей работы в рамках проекта «Норильские цитаты».
12:27   Отопительный сезон в Норильске начали раньше запланированного.

 25 августа 2017 
19:13   МФК "Норильский никель" едет в Ошу за победой в турнире. 18:58   В Норильске планируют привить от гриппа и ОРВИ более 90 тысяч взрослых и больше 14 тысяч детей. Прививочная кампания началась в городе в середине августа.
17:30   Дудинцы обыграли североморцев. Товарищеская встреча по волейболу состоялась накануне. 17:27   Североморцы исполнили свою мечту. Моряки Северного флота посетили учреждения культуры столицы Таймыра, в том числе краеведческий музей.
17:21   За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки. 17:13   В связи с празднованием Дня шахтера в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам.
16:46   Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября. 16:35   Акционерам «Норникеля» выплатят дивиденды за первое полугодие 2017 года.
16:20   «Норникель» оказывает активное содействие в проведении межвидовых тактических учений Северного флота, которые проходят на Таймыре. 16:06   С 19 сентября по 6 октября 2017 года в Норильске пройдет выборочное обследование населения на предмет рождаемости.
14:34   Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года. 13:00   Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отправят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».
12:21   В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».

 24 августа 2017 
18:54   Сегодня в Норильск из Диксона прилетел красноярский путешественник, член Русского географического общества Игорь Чапалов. 18:39   Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов.
18:26   Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории. 17:56   Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.
17:34   Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля. 17:14   «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".
16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне. 15:57   Норильчан приглашают присоединиться к экоакции «Зеленка».
14:33   Первые специальные звания получили новоиспеченные офицеры полиции в Норильске. 14:17   Три административных протокола и один арест. В Норильске дорожные полицейские проверили водителей, перевозящих детей в автотранспорте.
14:01   В Норильске уволили водителя автобуса, по чьей вине была травмирована малолетняя девочка. 13:28   В Норильске пройдет торжественная церемония посвящения молодежи в юнармейцы.
11:50   Дата открытия выставки долганского художника Бориса Молчанова в Норильске переносится. 10:50   Первыми из норильчан на борт военного корабля поднялись журналисты местных СМИ.

 23 августа 2017 
19:29   Сегодня «Норникель» объявил итоги работы комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия на руднике «Заполярный». 17:49   Программу развития Норильского государственного индустриального института разработают до 1 сентября этого года.
17:47   Управляющая компания «Город» подарила жителям дома на Ленинском проспекте, 19, новенькую детскую игровую площадку. 17:04   Почти 550 семей норильчан получили социальные выплаты на переселение по четерыехстороннему соглашению.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх