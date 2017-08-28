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28 августа 2017, 17:50



Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота.

За первые два дня с экскурсией корабли посетили 1400 жителей Норильска и Дудинки. В пятницу, 25 августа, число посетителей составило уже 1300 человек. А в субботу, 26 числа, количество экскурсантов достигло почти трех тысяч. Вчера, 27 августа посещения кораблей не было, поскольку военнослужащие принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия обороны Диксона, проходивших в Дудинке. А сегодня экскурсии продолжились, их участниками стали еще около тысячи таймырцев. Всего же начиная с 23 августа познакомиться с военной морской техникой смогли 6675 человек. Посещение кораблей продолжается. Моряки проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о вооружении, технических характеристиках кораблей, истории их создания.

Просмотров:154 На кораблях Северного флота, прибывших в заполярную столицу для участия в тактических межвидовых учениях, с 23 августа проходят экскурсии для жителей Норильска и Дудинки. Для посещения открыты большой противолодочный корабль «Североморск», а также большой десантный корабль «Кондопога".За первые два дня с экскурсией корабли посетили 1400 жителей Норильска и Дудинки. В пятницу, 25 августа, число посетителей составило уже 1300 человек. А в субботу, 26 числа, количество экскурсантов достигло почти трех тысяч.Вчера, 27 августа посещения кораблей не было, поскольку военнослужащие принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия обороны Диксона, проходивших в Дудинке. А сегодня экскурсии продолжились, их участниками стали еще около тысячи таймырцев.Всего же начиная с 23 августа познакомиться с военной морской техникой смогли 6675 человек. Посещение кораблей продолжается.Моряки проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о вооружении, технических характеристиках кораблей, истории их создания.