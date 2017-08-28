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28 августа 2017, 18:04



В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.

Для выполнения задач к маневрам привлечена боевая авиация – несколько вертолетов, которые нанесли удар по условному противнику. После авиаударов с воздуха в место развертывания выдвинулись подразделения разведки и указания цели для артиллерии. Затем последовал удар из установок залпового огня «Град». Артподготовку поддерживают выдвинувшиеся на позиции самоходные артиллерийские установки. Вслед за ними на поле боя выступают моторизованные подразделения пехотинцев и десантников при поддержке минометной батареи. Для максимального приближения учебного боя к боевым условиям плацдарм оборудован макетами строений, отдельно обозначены районы артобстрела и бомбометания. На поле боя установлены старые автобусы. Поддержку живой силе и технике осуществляет подразделение радиоэлектронных помех, в координации действий и получении оперативной информации используется беспилотный летательный аппарат. Ход учений контролируется старшими офицерами с командного пункта, а также координируется на замаскированном пункте оперативного управления. Ход боя озвучивается по громкой связи в режиме реального времени и демонстрируется на специальном макете перед командным пунктом.

Просмотров:170 Легенда учений – нейтрализация условных сил террористов, обеспечение безопасности промышленного объекта стратегического назначения. В данном случае имеется в виду инфраструктура и предприятия Заполярного филиала компании «Норильский никель» на полуострове Таймыр, конкретно – предгорий Путорана. Условное название учений, по словам военных, изначально - «Плато Путорана - 2017».Для выполнения задач к маневрам привлечена боевая авиация – несколько вертолетов, которые нанесли удар по условному противнику. После авиаударов с воздуха в место развертывания выдвинулись подразделения разведки и указания цели для артиллерии. Затем последовал удар из установок залпового огня «Град». Артподготовку поддерживают выдвинувшиеся на позиции самоходные артиллерийские установки. Вслед за ними на поле боя выступают моторизованные подразделения пехотинцев и десантников при поддержке минометной батареи.Для максимального приближения учебного боя к боевым условиям плацдарм оборудован макетами строений, отдельно обозначены районы артобстрела и бомбометания. На поле боя установлены старые автобусы.Поддержку живой силе и технике осуществляет подразделение радиоэлектронных помех, в координации действий и получении оперативной информации используется беспилотный летательный аппарат.Ход учений контролируется старшими офицерами с командного пункта, а также координируется на замаскированном пункте оперативного управления. Ход боя озвучивается по громкой связи в режиме реального времени и демонстрируется на специальном макете перед командным пунктом.