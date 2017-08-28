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28 августа 2017, 18:42



Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу.

В матче «Туран» - «Алания» в первом тайме игра шла равная, на табло был зафиксирован счет 1:1. Во втором же тайме «Алания» перешла в атакующую игру и по окончании встречи вела с большим преимуществом в счете – в 6 голов. Итоговый счет – 7:1 в пользу «Алании», которая заняла одно из двух мест в финале. Во второй встрече на газон «Заполярника» вышли команды «Океан» и «Строитель». Как отметил главный судья Кубка Даниил Кот, эта встреча была более упорной. В первом тайме «Строитель» вел со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил один гол, а за минуту до конца тайма – еще один. В итоге в основное время игра завершилась с ничейным результатом 2:2, но в серии послематчевых пенальти сильнее был «Океан» (3:2). В итоге первое место соревнований оспорят в финале команды «Алания» и «Океан». «Строитель» и «Туран» сойдутся в матче за третье место. Обе игры состоятся 2 сентября на стадионе «Заполярник». Матч за третье место – в 12.00, за первое – в 14.00. В 16.00 состоится торжественное награждение призеров турнира, а также награждение лучших игроков Кубка.

Просмотров:139 В полуфинал Кубка вышли: «Алания», «Океан», «Строитель» и «Туран». 27 августа в 14.00 и 16.00 на стадионе «Заполярник» сыграли «Туран» - «Алания» и «Океан» - «Строитель».В матче «Туран» - «Алания» в первом тайме игра шла равная, на табло был зафиксирован счет 1:1. Во втором же тайме «Алания» перешла в атакующую игру и по окончании встречи вела с большим преимуществом в счете – в 6 голов. Итоговый счет – 7:1 в пользу «Алании», которая заняла одно из двух мест в финале.Во второй встрече на газон «Заполярника» вышли команды «Океан» и «Строитель». Как отметил главный судья Кубка Даниил Кот, эта встреча была более упорной. В первом тайме «Строитель» вел со счетом 2:0, но во втором тайме пропустил один гол, а за минуту до конца тайма – еще один. В итоге в основное время игра завершилась с ничейным результатом 2:2, но в серии послематчевых пенальти сильнее был «Океан» (3:2).В итоге первое место соревнований оспорят в финале команды «Алания» и «Океан». «Строитель» и «Туран» сойдутся в матче за третье место.Обе игры состоятся 2 сентября на стадионе «Заполярник». Матч за третье место – в 12.00, за первое – в 14.00. В 16.00 состоится торжественное награждение призеров турнира, а также награждение лучших игроков Кубка.