Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2017, 18:44



В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».

На мероприятии ребята могли поиграть в игру по сортировке бытовых отходов, собрать пазл на тему «Правильное поведение на природе», узнать, сколько разлагается тот или иной небрежно выброшенный предмет, а также пофотографироваться с символами акции - суперЭкогероями, мистером Энергия и мисс Экология. Напомним, акция проходила в рамках реализации четвертого этапа экомарафона «ПонесЛось!», который для своих сотрудников организует «Норильский никель». Команда волонтеров ЗСК «Пионеры» благодарит администрацию театра за предоставленное помещение и надеется на дальнейшее сотрудничество в уютной и самой зеленой зоне города.

Просмотров:136 Под руководством мудрых и творчески заряженных взрослых, волонтеров Заполярной строительной компании, будущие школьники учились изготавливать своими руками оригинальные школьные принадлежности - экопеналы, экосумки для сменной обуви, а также экоподставки для учебников и книг. Все это делалось из экологически чистых материалов - фанеры и льняной ткани.На мероприятии ребята могли поиграть в игру по сортировке бытовых отходов, собрать пазл на тему «Правильное поведение на природе», узнать, сколько разлагается тот или иной небрежно выброшенный предмет, а также пофотографироваться с символами акции - суперЭкогероями, мистером Энергия и мисс Экология.Напомним, акция проходила в рамках реализации четвертого этапа экомарафона «ПонесЛось!», который для своих сотрудников организует «Норильский никель». Команда волонтеров ЗСК «Пионеры» благодарит администрацию театра за предоставленное помещение и надеется на дальнейшее сотрудничество в уютной и самой зеленой зоне города.