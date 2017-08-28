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28 августа 2017, 18:50



В Дудинке почтили память защитников Диксона.

В церемонии открытия приняли участие командир отряда боевых кораблей Северного флота контр-адмирал Александр Пешков, председатель районного совета депутатов Владимир Шишов и глава города Дудинки Юрий Гурин. Под музыку военного оркестра штаба Северного флота горожанами и парадными расчетами был исполнен гимн Российской Федерации. Память воинов, защищавших Диксон и берега Таймыра, присутствующие почтили воинским салютом и минутой молчания. Затем собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику, сообщается на официальном сайте Дудинки.

Просмотров:135 27 августа в Дудинке состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине обороны Диксона. У памятника воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, собрались горожане, представители муниципальной власти, североморцы и юнармейцы. Перед началом митинга у памятника были выставлены часовые и парадные расчеты.В церемонии открытия приняли участие командир отряда боевых кораблей Северного флота контр-адмирал Александр Пешков, председатель районного совета депутатов Владимир Шишов и глава города Дудинки Юрий Гурин.Под музыку военного оркестра штаба Северного флота горожанами и парадными расчетами был исполнен гимн Российской Федерации. Память воинов, защищавших Диксон и берега Таймыра, присутствующие почтили воинским салютом и минутой молчания. Затем собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику, сообщается на официальном сайте Дудинки.