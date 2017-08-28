Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 августа 2017, 19:06



В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.

Героям обороны Диксона будут посвящены и уроки мужества, которые 1 сентября пройдут в 23-й школе. Ребята не только услышат рассказ о подвиге защитников, но и познакомятся с материалами выставки «Береговая линия. Таймыр». Один из основных стендов также посвящен Диксону, с публикацией полного списка членов экипажа ледокола «Сибиряков», давшего неравный бой немецкому крейсеру «Адмирал Шеер». В течение осени выставку смогут посмотреть все желающие. А для первых почетных гостей музейного проекта «Береговая Линия. Таймыр» ребята из ТОШ, которые летом работали в 23-й школе, приготовили особые подарки в виде нагрудного сувенира. Эта необычная брошь объединила несколько символов: три цветка памяти (гвоздику, жарок и полярный мак), георгиевскую ленту и ленту голубую, символизирующую мирную береговую линию, которую отстояли для потомков защитники Диксона.

Просмотров:139 В канун празднования знаменательного события, которое 27 августа торжественно отмечали на Диксоне и в столице Таймыра, в 23-й школе открылась выставка «Береговая линия. Таймыр». Экспозицию посвятили истории открытий и освоения российской Арктики. Это совместный проект школы, Музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург) и норильского филиала Всероссийского геологического института, которые предоставил материалы из своих фондов. А предваряет основную экспозицию выставка рисунков, посвященных Диксону, - его боевому прошлому и мирной жизни. Все работы созданы художниками, которые занимаются в студии «Этюд» клуба ДТДМ «Романтик» и творческом объединении «Талант». Интересно, что вдохновила детей учитель истории Альбина Бажайкина, которая досконально изучила трагические события обороны Диксона и вместе со своими учениками подготовила презентацию по этой теме. Вместе они знакомили с историей обороны Диксона юных норильчан на летних городских площадках.Героям обороны Диксона будут посвящены и уроки мужества, которые 1 сентября пройдут в 23-й школе. Ребята не только услышат рассказ о подвиге защитников, но и познакомятся с материалами выставки «Береговая линия. Таймыр». Один из основных стендов также посвящен Диксону, с публикацией полного списка членов экипажа ледокола «Сибиряков», давшего неравный бой немецкому крейсеру «Адмирал Шеер». В течение осени выставку смогут посмотреть все желающие.А для первых почетных гостей музейного проекта «Береговая Линия. Таймыр» ребята из ТОШ, которые летом работали в 23-й школе, приготовили особые подарки в виде нагрудного сувенира. Эта необычная брошь объединила несколько символов: три цветка памяти (гвоздику, жарок и полярный мак), георгиевскую ленту и ленту голубую, символизирующую мирную береговую линию, которую отстояли для потомков защитники Диксона.