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28 августа 2017, 20:48



В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями арктической бригады ротными тактическими группами ВДВ и спецназа при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолетов Ми-8 штурмовым способом. Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов: «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения». Подобные мероприятия на Таймыре проходят уже во второй раз. Впервые они состоялись в августе 2015 года. По сравнению с прошлым разом учения стали более масштабными. В них задействовано практически в два раза больше личного состава и боевой техники, а также впервые применяется самоходная и реактивная артиллерия. Основные действия проходили в районе объектов промышленного предприятия «Норильский никель» расположенных на небольшом отдалении от города. По легенде учения в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые сообщили информацию о нарушителях в штаб группировки. Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника. На рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного противника по данным от беспилотного летательного аппарата. Также был нанесен авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы спецназа и ВДВ. Затем к месту проведения учения вышли подразделения арктической бригады Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике БМД-3, МТ-ЛБВ и ТТМ-4902ПС-10. Их задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных групп. На завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений арктической бригады, ВДВ и спецназа из автоматов, пулеметов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщается в пресс-релизе Северного флота.

Просмотров:140 Самое масштабное в Арктическом регионе межвидовое тактическое учение сил Северного флота, приданных подразделений спецназа Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск прошло сегодня в районе Норильска под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями арктической бригады ротными тактическими группами ВДВ и спецназа при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолетов Ми-8 штурмовым способом.Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов: «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».Подобные мероприятия на Таймыре проходят уже во второй раз. Впервые они состоялись в августе 2015 года. По сравнению с прошлым разом учения стали более масштабными. В них задействовано практически в два раза больше личного состава и боевой техники, а также впервые применяется самоходная и реактивная артиллерия.Основные действия проходили в районе объектов промышленного предприятия «Норильский никель» расположенных на небольшом отдалении от города.По легенде учения в район расположения важного промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые сообщили информацию о нарушителях в штаб группировки.Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника. На рубеж открытия огня выдвинулись батареи РСЗО «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы выполнили огневое поражение сил условного противника по данным от беспилотного летательного аппарата. Также был нанесен авиационный удар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы спецназа и ВДВ.Затем к месту проведения учения вышли подразделения арктической бригады Северного флота и Воздушно-десантных войск на своей штатной технике БМД-3, МТ-ЛБВ и ТТМ-4902ПС-10. Их задачей стало окружение и подавление сопротивления диверсионных групп.На завершающем этапе учения были проведены боевые стрельбы подразделений арктической бригады, ВДВ и спецназа из автоматов, пулеметов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщается в пресс-релизе Северного флота.