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29 августа 2017, 12:34



Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.

До заседания представительная делегация осмотрела отремонтированный участок взлетно-посадочной полосы. После совещания руководители по направлениям дадут комментарии. В частности, расскажут об итогах реконструкции полосы в текущем году; о готовности аэропорта перейти на зимний вариант работы – открыть всю взлетно-посадочную полосу и принимать большегрузные самолеты. Также будет затронут вопрос о начале подготовки к следующему этапу реконструкции в 2018 году. Как было отмечено, аэропорт «Норильск» со всей своей инфраструктурой является социально важным объектом для города. После реконструкции взлетно-посадочной полосы наша воздушная гавань станет в один ряд с самыми современными аэропортами российского Севера. Этот объект обретает новую жизнь благодаря совместной работе компании «Норникель» и государства, тем самым подтверждая эффективность частногосударственного партнерства.

Просмотров:202 Сегодня в аэропорту Норильска проходит межведомственное совещание, в котором принимают участие министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, руководитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, генеральный директор ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Юрий Жирков, старший вице-президент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин, руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков. Всего в работе совещания принимают участие 25 человек.До заседания представительная делегация осмотрела отремонтированный участок взлетно-посадочной полосы.После совещания руководители по направлениям дадут комментарии. В частности, расскажут об итогах реконструкции полосы в текущем году; о готовности аэропорта перейти на зимний вариант работы – открыть всю взлетно-посадочную полосу и принимать большегрузные самолеты. Также будет затронут вопрос о начале подготовки к следующему этапу реконструкции в 2018 году.Как было отмечено, аэропорт «Норильск» со всей своей инфраструктурой является социально важным объектом для города. После реконструкции взлетно-посадочной полосы наша воздушная гавань станет в один ряд с самыми современными аэропортами российского Севера. Этот объект обретает новую жизнь благодаря совместной работе компании «Норникель» и государства, тем самым подтверждая эффективность частногосударственного партнерства.