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29 августа 2017, 12:37



Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.

Цель движения – сохранение и приумножение патриотических традиций, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. Юнармейцев поздравил Олег Курилов, глава Норильска, а также Денис Побилат, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» по краю. Они пожелали ребятам стать достойными продолжателями традиций. По словам Дениса Побилата, сегодня в 85 регионах страны насчитывается более 150 тысяч юнармейцев. Пока в крае насчитывается 1010 юнармейцев (считая норильчан), до конца года это число должно возрасти до пяти тысяч человек.

Просмотров:179 Вчера ребята приняли торжественную присягу о вступлении в местное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Присягу принял Максим Ратников, капитан первого ранга: «Разрешите мне от имени командующего объединенным стратегическим командованием Северного флота вице-адмирала Николая Евменова, Военного совета Северного флота и всех воинов-североморцев поздравить вас с этим знаменательным днем в вашей жизни. Думаю, вы сделаете все, чтобы гордое имя юнармеец и дальше прославляло ваш город, вырастете патриотами нашей Родины!»Цель движения – сохранение и приумножение патриотических традиций, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.Юнармейцев поздравил Олег Курилов, глава Норильска, а также Денис Побилат, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» по краю. Они пожелали ребятам стать достойными продолжателями традиций.По словам Дениса Побилата, сегодня в 85 регионах страны насчитывается более 150 тысяч юнармейцев. Пока в крае насчитывается 1010 юнармейцев (считая норильчан), до конца года это число должно возрасти до пяти тысяч человек.