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29 августа 2017, 13:51



Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан.

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» на сцену вышел третьеклассник 45-й школы Джалал Нуриев, который вручил свой рисунок солисту Андрею Макарову. Накануне этого концерта мальчик побывал в ГЦК, где выступал ансамбль, и по совету взрослых решил сделать приятное для замечательного солиста вокального ансамбля. Певец Андрей Макаров, который носит фамилию легендарного адмирала, был весьма растроган подарком. Оценило дар ребенка и руководство коллектива, предложив передать рисунок с изображением артиста в морской форме на фоне боевого корабля на хранение в ведомственный музей. Сегодня мальчик Джалал снова собирается со знакомыми приехать в Норильск из Кайеркана, чтобы побывать на концерте полюбившегося ансамбля, который выступит для горожан на Комсомольской площади в 18 часов.

Просмотров:192 Первоклассные артисты, которые своим талантом славят нашу Родину и ее доблестных защитников, за несколько дней пребывания в Заполярье дали концерты в Норильске, Дудинке, Талнахе и Кайеркане, исполнили гимн России на открытии турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов» во Дворце спорта «Арктика». И всюду выступления североморцев встречают овациями.В культурно-досуговом центре «Юбилейный» на сцену вышел третьеклассник 45-й школы Джалал Нуриев, который вручил свой рисунок солисту Андрею Макарову. Накануне этого концерта мальчик побывал в ГЦК, где выступал ансамбль, и по совету взрослых решил сделать приятное для замечательного солиста вокального ансамбля. Певец Андрей Макаров, который носит фамилию легендарного адмирала, был весьма растроган подарком. Оценило дар ребенка и руководство коллектива, предложив передать рисунок с изображением артиста в морской форме на фоне боевого корабля на хранение в ведомственный музей.Сегодня мальчик Джалал снова собирается со знакомыми приехать в Норильск из Кайеркана, чтобы побывать на концерте полюбившегося ансамбля, который выступит для горожан на Комсомольской площади в 18 часов.