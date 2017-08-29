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29 августа 2017, 16:01



Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».

Открытие турнира состоялось вчера на ледовой арене Дворца спорта «Арктика». Символическое вбрасывание шайбы провели командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и мэр Норильска Олег Курилов. Они пожелали участникам турнира честной и красивой игры. Первыми на лед вышли дружины "Норильскникельремонта" и Северного флота. Игра получилась очень зрелищной и результативной. С первых секунд встречи североморцы показали свое преимущество. В самом начале встречи восемнадцатый номер североморцев Владимир Тихомиров открыл счет, доказав, что и на льду моряки чувствуют себя как рыба в воде. И буквально через считанные секунды Никита Швальцев (номер 10) увеличил отрыв. Еще три шайбы североморцы отправили в ворота норильчан во втором периоде. Дубль оформил Владимир Тихомиров с передачи Максима Пужанского. Пужанский же сделал и еще одну голевую передачу Алексею Чернядьеву. Третью шайбу забил 12-й номер Михаил Мельник с подачи Виталия Талько. Итог второго периода - 5:0. В третьем периоде североморцы закатили в ворота ремонтников еще 5 безответных шайб. Снова отличился Владимир Тихомиров, заработавший хет-трик с подачи своего верного помощника - Максима Пужанского. Владимир Маркин забил седьмой гол встречи. Восьмой — забросил Юрий Собачкин, а победные шайбы под номером 9 и 10 в ворота хозяев отправил капитан хоккейной сборной Северного флота Вячеслав Запевалов. Норильчане только однажды могли размочить счет. В ворота хоккеистов Северного флота был назначен буллит, который не сумел реализовать номер 17 «Ремонтника» Вячеслав Ищенко. С убедительной победой североморцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, горячо болевший за команду на протяжении всего матча. Сегодня команда Северного флота встретится в Дудинском центре зимних видов спорта с «Заполярником». А завтра, 30 августа, игры снова продолжатся во Дворце спорта «Арктика». Матчи состоятся в 16.30 и 19.30. В этот же день запланировано торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой. По итогам состязаний победителям и участникам будут вручены кубки и медали. Норильчан, желающих поддержать хоккеистов в предстоящих ледовых баталиях, приглашают в «Арктику». Вход свободный.

Просмотров:152 Турнир посвящен 75-летию обороны Диксона. Участие в ледовых баталиях принимают три местные команды: «Заполярник» (Норильск), «Ремонтник» («Норильскникельремонт»), «Таймыр» (Дудинка), а также команда моряков Северного флота.Открытие турнира состоялось вчера на ледовой арене Дворца спорта «Арктика». Символическое вбрасывание шайбы провели командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и мэр Норильска Олег Курилов. Они пожелали участникам турнира честной и красивой игры.Первыми на лед вышли дружины "Норильскникельремонта" и Северного флота. Игра получилась очень зрелищной и результативной. С первых секунд встречи североморцы показали свое преимущество. В самом начале встречи восемнадцатый номер североморцев Владимир Тихомиров открыл счет, доказав, что и на льду моряки чувствуют себя как рыба в воде. И буквально через считанные секунды Никита Швальцев (номер 10) увеличил отрыв.Еще три шайбы североморцы отправили в ворота норильчан во втором периоде. Дубль оформил Владимир Тихомиров с передачи Максима Пужанского. Пужанский же сделал и еще одну голевую передачу Алексею Чернядьеву.Третью шайбу забил 12-й номер Михаил Мельник с подачи Виталия Талько. Итог второго периода - 5:0.В третьем периоде североморцы закатили в ворота ремонтников еще 5 безответных шайб. Снова отличился Владимир Тихомиров, заработавший хет-трик с подачи своего верного помощника - Максима Пужанского. Владимир Маркин забил седьмой гол встречи. Восьмой — забросил Юрий Собачкин, а победные шайбы под номером 9 и 10 в ворота хозяев отправил капитан хоккейной сборной Северного флота Вячеслав Запевалов.Норильчане только однажды могли размочить счет. В ворота хоккеистов Северного флота был назначен буллит, который не сумел реализовать номер 17 «Ремонтника» Вячеслав Ищенко.С убедительной победой североморцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, горячо болевший за команду на протяжении всего матча.Сегодня команда Северного флота встретится в Дудинском центре зимних видов спорта с «Заполярником». А завтра, 30 августа, игры снова продолжатся во Дворце спорта «Арктика». Матчи состоятся в 16.30 и 19.30.В этот же день запланировано торжественное закрытие турнира по хоккею с шайбой. По итогам состязаний победителям и участникам будут вручены кубки и медали.Норильчан, желающих поддержать хоккеистов в предстоящих ледовых баталиях, приглашают в «Арктику». Вход свободный.