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29 августа 2017, 16:38



Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку».

Во время творческого мозгового штурма было придумано более сотни оригинальных цитат о городе и жизни в нем, о жителях и их отношении к себе, которые позже нанесли на футболки. На самой выставке представлено около 30 футболок с оригинальными надписями. Такие футболки должны стать своеобразной отличительной чертой норильчан, неким связующим звеном с заполярным городом и нести смысл, понятный только живущим на Севере. Только тот, кто не один год прожил в Норильске, прикипел к этому городу, почувствовал его и принял, сможет понять и оценить такие фразы как: «За нами тундра», «Помидоры по 500», «Наши люди в булочную на такси ездят», «Здесь замерз Дед Мороз» или «Это вам не материк». А за выставкой-сушкой последовала большая стирка - в прямом смысле слова. Футболки с пессимистичными высказываниями попросту постирали, и надписи превратились в цветные разводы, тем самым сведя на нет весь негативный смысл. «Проект безусловно интересный, запоминающийся и требующий продолжения. Такие футболки будут рады получить и бывшие норильчане, хотя все знают, что бывших норильчан не бывает, и ныне живущие здесь. «Норильские цитаты» объединили людей творческих, ищущих, пытливых. Эти люди буквально наполнены позитивом и умеют видеть хорошие, добрые и радостные моменты в повседневных буднях. И главное - «Норильские цитаты» позволяют людям уйти от привычных стереотипов о городе и найти новый смысл жизни в нем», - отметил Евгений Поздняков, руководитель администрации города Норильска. Александр Александров, дизайнер и участник проекта, говорит, что пока очень сложно себе представить, как будет трансформироваться этот проект, но продолжение точно будет. Универсальность проекта в том, что его можно тиражировать на любой формат мероприятия. Например, сделать рекламу какой-то другой акции или линейке какой-то продукции. Ясно только то, что будет сохраняться элемент городского фольклора.

Просмотров:150 «Норильские цитаты» - проект ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) о городском норильском фольклоре. В рамках проекта команда АНОД провела мастер-класс, участниками которого стали дизайнеры, художники и обычные горожане.Во время творческого мозгового штурма было придумано более сотни оригинальных цитат о городе и жизни в нем, о жителях и их отношении к себе, которые позже нанесли на футболки. На самой выставке представлено около 30 футболок с оригинальными надписями.Такие футболки должны стать своеобразной отличительной чертой норильчан, неким связующим звеном с заполярным городом и нести смысл, понятный только живущим на Севере. Только тот, кто не один год прожил в Норильске, прикипел к этому городу, почувствовал его и принял, сможет понять и оценить такие фразы как: «За нами тундра», «Помидоры по 500», «Наши люди в булочную на такси ездят», «Здесь замерз Дед Мороз» или «Это вам не материк».А за выставкой-сушкой последовала большая стирка - в прямом смысле слова. Футболки с пессимистичными высказываниями попросту постирали, и надписи превратились в цветные разводы, тем самым сведя на нет весь негативный смысл.«Проект безусловно интересный, запоминающийся и требующий продолжения. Такие футболки будут рады получить и бывшие норильчане, хотя все знают, что бывших норильчан не бывает, и ныне живущие здесь. «Норильские цитаты» объединили людей творческих, ищущих, пытливых. Эти люди буквально наполнены позитивом и умеют видеть хорошие, добрые и радостные моменты в повседневных буднях. И главное - «Норильские цитаты» позволяют людям уйти от привычных стереотипов о городе и найти новый смысл жизни в нем», - отметил Евгений Поздняков, руководитель администрации города Норильска.Александр Александров, дизайнер и участник проекта, говорит, что пока очень сложно себе представить, как будет трансформироваться этот проект, но продолжение точно будет. Универсальность проекта в том, что его можно тиражировать на любой формат мероприятия. Например, сделать рекламу какой-то другой акции или линейке какой-то продукции. Ясно только то, что будет сохраняться элемент городского фольклора.