Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 августа 2017, 17:11



Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.

Сегодня эти проекты презентовали общественные организации «Красэкофронт» и «Зеленая Россия» совместно с норильскими экологами. Как рассказал Сергей Шахматов, председатель Красноярского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия», данные, полученные в ходе исследований, будут размещаться в специально разработанном мобильном приложении "Эковизор", которое уже сегодня можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Обновляться данные будут автоматически ежечасно. Подобные системы уже работают в Москве, Красноярске и Ачинске. Четвертым городом приложения стал Норильск. Сам датчик высокого качества, он выполнен из комплектующих, сертифицированных в США и Европе. При круглосуточной работе он должен отработать не меньше пяти лет. Его техобслуживанием будут заниматься норильские экологи. «По данным отчетов и исследований ВОЗ, мелкодисперсная пыль ПМ 2,5 универсальна, в ней абсорбируются все остальные газообразные загрязняющие вещества. Пыль несет наибольший риск для здоровья человека, в том числе канцерогенный. Это доказано медицинскими исследованиями. Наша программа также будет переводить получаемые данные в индекс Air Quilty Index (AQI), указывающийся в микрограммах загрязнителей на кубический метр. В приложении есть и цветовая индикация: зеленая – оптимальная, желтая и красная –имеющееся загрязнение. Приложение сразу выдает и медицинские рекомендации о том, как обезопасить себя от данного уровня загрязнения», - пояснил Сергей Шахматов. При этом Шахматов подчеркнул, что система является общественной, и в ее задачи не входит государственный экологический мониторинг. Задача проекта – сформировать собственный независимый банк данных загрязнений. По этим же данным организации, контролирующие уровень загрязнения, - Росприроднадзор, Роспотребнадзор, – могут выезжать и делать собственные замеры, вынося уже официальные предписания. Впереди у общественников запланированы встречи с руководством города, на которых будет обсуждаться возможность установки подобных датчиков и в районах Норильска. С руководством Заполярного филиала планируется подписать рамочное соглашение об учете данных сети "Эковизор" при объявлении в Норильске режима неблагоприятных метеоусловий. А при высоких значениях загазованности экологами и компанией будут предприниматься меры по снижению выбросов. Для развития самой программы сейчас разрабатывается опция прогноза: расчет будет делаться на основе математических моделей рассеивания загрязняющих веществ и прогноза погоды. Специалисты полагают, это позволит горожанам планировать выходные или мероприятия на воздухе, нанося как можно меньший урон своему здоровью.

Просмотров:157 Стационарный датчик установлен на улице Севастополькой, вместе с мобильным пунктом они будут определять качество воздуха по мелкодисперсной пыли ПМ 2,5. Маршрутный мониторинг воздуха в городе будет запущен на следующей неделе.Сегодня эти проекты презентовали общественные организации «Красэкофронт» и «Зеленая Россия» совместно с норильскими экологами. Как рассказал Сергей Шахматов, председатель Красноярского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия», данные, полученные в ходе исследований, будут размещаться в специально разработанном мобильном приложении "Эковизор", которое уже сегодня можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Обновляться данные будут автоматически ежечасно.Подобные системы уже работают в Москве, Красноярске и Ачинске. Четвертым городом приложения стал Норильск.Сам датчик высокого качества, он выполнен из комплектующих, сертифицированных в США и Европе. При круглосуточной работе он должен отработать не меньше пяти лет. Его техобслуживанием будут заниматься норильские экологи.«По данным отчетов и исследований ВОЗ, мелкодисперсная пыль ПМ 2,5 универсальна, в ней абсорбируются все остальные газообразные загрязняющие вещества. Пыль несет наибольший риск для здоровья человека, в том числе канцерогенный. Это доказано медицинскими исследованиями. Наша программа также будет переводить получаемые данные в индекс Air Quilty Index (AQI), указывающийся в микрограммах загрязнителей на кубический метр. В приложении есть и цветовая индикация: зеленая – оптимальная, желтая и красная –имеющееся загрязнение. Приложение сразу выдает и медицинские рекомендации о том, как обезопасить себя от данного уровня загрязнения», - пояснил Сергей Шахматов.При этом Шахматов подчеркнул, что система является общественной, и в ее задачи не входит государственный экологический мониторинг. Задача проекта – сформировать собственный независимый банк данных загрязнений. По этим же данным организации, контролирующие уровень загрязнения, - Росприроднадзор, Роспотребнадзор, – могут выезжать и делать собственные замеры, вынося уже официальные предписания.Впереди у общественников запланированы встречи с руководством города, на которых будет обсуждаться возможность установки подобных датчиков и в районах Норильска. С руководством Заполярного филиала планируется подписать рамочное соглашение об учете данных сети "Эковизор" при объявлении в Норильске режима неблагоприятных метеоусловий. А при высоких значениях загазованности экологами и компанией будут предприниматься меры по снижению выбросов.Для развития самой программы сейчас разрабатывается опция прогноза: расчет будет делаться на основе математических моделей рассеивания загрязняющих веществ и прогноза погоды. Специалисты полагают, это позволит горожанам планировать выходные или мероприятия на воздухе, нанося как можно меньший урон своему здоровью.