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29 августа 2017, 17:36



Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП.

«На втором этапе реконструкции были проведены четыре проверки, и все замечания, которые были у Ростехнадзора, устранены», - сообщил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. «Уже понятно, что строители со своей задачей справились. Теперь остаются организационные моменты - в течение примерно двух недель представители Ростехнадзора и Росавиации должны принять работы и допустить аэропорт к эксплуатации на всю длину взлетно-посадочной полосы», - отметил руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин. В этом году отремонтировано 1020 метров полосы, плюс 720 метров сделали в прошлом году, таким образом теперь новая полоса составляет 1740 метров. Остается отремонтировать 1080 метров полосы, но это уже задача на следующий этап. Стартует он 1 июня 2018 года и так же, как и в этом году, продлится до 15 сентября.

Просмотров:188 Сегодня в аэропорту Норильска прошло межведомственное совещание, в котором приняли участие представители федеральных и краевых ведомств, руководители Норильска и компании «Норникель». Обсуждались итоги второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы.«На втором этапе реконструкции были проведены четыре проверки, и все замечания, которые были у Ростехнадзора, устранены», - сообщил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.«Уже понятно, что строители со своей задачей справились. Теперь остаются организационные моменты - в течение примерно двух недель представители Ростехнадзора и Росавиации должны принять работы и допустить аэропорт к эксплуатации на всю длину взлетно-посадочной полосы», - отметил руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин.В этом году отремонтировано 1020 метров полосы, плюс 720 метров сделали в прошлом году, таким образом теперь новая полоса составляет 1740 метров. Остается отремонтировать 1080 метров полосы, но это уже задача на следующий этап. Стартует он 1 июня 2018 года и так же, как и в этом году, продлится до 15 сентября.