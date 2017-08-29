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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:16 Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО
18:10 Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута
18:03 Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября.
17:44 Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36 Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП.
17:11 Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38 Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку».
16:01 Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51 Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан.
12:37 Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
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