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29 августа 2017, 17:44



Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.

Конференция проходила под девизом «Территория образования: состояние, преимущества и перспективы развития» и включала в себя два основных блока. В первой половине работали интерактивные студии, которые представили различные проекты: «Код безопасности», «Шахматный клуб», Центр дистанционного образования и другие новации дополнительного образования. Шесть дискуссионных площадок - новшество конференции - стали эпицентром обсуждении взаимодействия образовательного аспекта с социальной, молодежной политикой, культурой, спортом и другими сферами жизни города. Так, например, «Территория образования и культуры» предложила включить в работу школ «музейный компонент» и внедрять его на уроках истории, географии и биологии. Второй блок представлял из себя пленарное заседание, где прозвучали результаты работы дискуссионных площадок, а также доклады начальника управления норильского образования Андрея Колина и его заместителей по основным направлениям - Ирины Матюхиной (развитие образовательной сети), Виктории Соколовой (дошкольное образование и кадровые вопросы), Елены Трофимовой (экономика и финансы в отрасли). «Современная школа должна быть максимально открытой, способной выйти за пределы просто кабинетов и классов, мы должны не бояться менять пространство, начиная с перестановки мебели и заканчивая новыми методами в формировании образовательной среды, мотивируя педагогов на нестандартные подходы в работе. Школа может быть не только источником знаний, но и умным советчиком в определении жизненного пути наших детей», - прокомментировал основные тенденции в образовании Андрей Колин. В целом в конференции, которая продолжалась в течение всего дня, приняли участие 127 человек - в основном это были директора школ и руководители методических объединений всех учебных заведений города, включая детские сады и учреждения дополнительного образования. Форум завершился награждением победителей рейтинга образовательных учреждений, а также небольшим концертом от Дома творчества детей и молодежи. Форум педагогов, который проходил в школе № 1, посетили первые лица города, руководитель администрации Евгений Поздняков, его заместитель по вопросам образования, спорта и культуры Наталья Коростелева, представители профессионального и высшего звена в образовании. «Я считаю, что новый формат конференции, с дискуссионными площадками и сразу же озвученными результатами работы, очень продуктивен. Уверена: каждый из наших педагогов делает дело, которым по праву можно гордиться, и что в Норильске есть все возможности, чтобы растить счастливых и образованных детей, так что пусть слоган «Высоким широтам - высокое качество образования» станет девизом на предстоящий учебный год», - прокомментировала прошедшую конференцию Наталья Коростелева.

Просмотров:156 На конференции педагоги обозначили плюсы и минусы прошедшего учебного года, наметили планы на предстоящий, обсудили, что необходимо сделать для того, чтобы норильский стандарт образования соответствовал современным ориентирам, как привлечь молодых специалистов, как постараться, чтобы каждая школа города работала на максимально высоком уровне. Речь шла не только о том, как сохранить существующие практики в норильском образовании, вошедшие в десятку лучших по стране (такие как, например, комплексная помощь детям с особенностями развития или площадки по работе с одаренными детьми), но и почему стоит внедрять новые - типа школьной службы медиации, юнармии и пр.Конференция проходила под девизом «Территория образования: состояние, преимущества и перспективы развития» и включала в себя два основных блока. В первой половине работали интерактивные студии, которые представили различные проекты: «Код безопасности», «Шахматный клуб», Центр дистанционного образования и другие новации дополнительного образования. Шесть дискуссионных площадок - новшество конференции - стали эпицентром обсуждении взаимодействия образовательного аспекта с социальной, молодежной политикой, культурой, спортом и другими сферами жизни города. Так, например, «Территория образования и культуры» предложила включить в работу школ «музейный компонент» и внедрять его на уроках истории, географии и биологии.Второй блок представлял из себя пленарное заседание, где прозвучали результаты работы дискуссионных площадок, а также доклады начальника управления норильского образования Андрея Колина и его заместителей по основным направлениям - Ирины Матюхиной (развитие образовательной сети), Виктории Соколовой (дошкольное образование и кадровые вопросы), Елены Трофимовой (экономика и финансы в отрасли).«Современная школа должна быть максимально открытой, способной выйти за пределы просто кабинетов и классов, мы должны не бояться менять пространство, начиная с перестановки мебели и заканчивая новыми методами в формировании образовательной среды, мотивируя педагогов на нестандартные подходы в работе. Школа может быть не только источником знаний, но и умным советчиком в определении жизненного пути наших детей», - прокомментировал основные тенденции в образовании Андрей Колин.В целом в конференции, которая продолжалась в течение всего дня, приняли участие 127 человек - в основном это были директора школ и руководители методических объединений всех учебных заведений города, включая детские сады и учреждения дополнительного образования. Форум завершился награждением победителей рейтинга образовательных учреждений, а также небольшим концертом от Дома творчества детей и молодежи.Форум педагогов, который проходил в школе № 1, посетили первые лица города, руководитель администрации Евгений Поздняков, его заместитель по вопросам образования, спорта и культуры Наталья Коростелева, представители профессионального и высшего звена в образовании.«Я считаю, что новый формат конференции, с дискуссионными площадками и сразу же озвученными результатами работы, очень продуктивен. Уверена: каждый из наших педагогов делает дело, которым по праву можно гордиться, и что в Норильске есть все возможности, чтобы растить счастливых и образованных детей, так что пусть слоган «Высоким широтам - высокое качество образования» станет девизом на предстоящий учебный год», - прокомментировала прошедшую конференцию Наталья Коростелева.