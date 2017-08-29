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29 августа 2017, 18:03

Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября.


Инициаторами мероприятия выступили представители Норильского общества инвалидов. Содействие в организации и проведении ралли окажут отдел ГИБДД и городское управление по спорту. Состоится ралли 2 сентября на учебном автодроме Норильского центра безопасности движения.
Главные цели состязаний – привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, привлечение инвалидов в автомотоспорт, а также совершенствование их навыков вождения в довольно сложных дорожных условиях. Кроме того, проведение ралли – это прекрасный способ пропагандировать соблюдение правил дорожного движения среди всех автолюбителей Норильска.
Напомним, соревнование по авторалли «Приз Большого Норильска» проводится с 2001 года и состоит из этапов и дополнительных соревнований, по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы около 120 км. Победителем будет тот, кто, согласно легенде, объедет все контрольные точки согласно указанному времени. Скоростной режим при передвижении участников авторалли по автодорогам будут контролировать сотрудники ГИБДД.
Заявки принимаются по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 18, Норильское общество инвалидов. Телефон для справок 8 (3919) 42-68-11.

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13:51   Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан. 12:37   Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
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17:50   Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота. 17:19   Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54   «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных. 16:04   Норильчане против североморцев. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
15:55   В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей. 15:41   В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.
15:24   Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура! 15:06   Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.
14:19   Крылья легендарного самолета «Дуглас» С-47 прибыли в Красноярск на борту теплохода «Талнах». 13:28   Первый трофей в 2017 году! МФК «Норильский никель» - победитель международного турнира.
12:35   Североморцы приглашают жителей Норильска на концерт. 12:28   Творческая команда АНОД (ассоциация норильских дизайнеров) презентует сегодня выставку-перформанс по результатам своей работы в рамках проекта «Норильские цитаты».
12:27   Отопительный сезон в Норильске начали раньше запланированного.

 25 августа 2017 
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17:21   За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки. 17:13   В связи с празднованием Дня шахтера в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам.
16:46   Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября. 16:35   Акционерам «Норникеля» выплатят дивиденды за первое полугодие 2017 года.
16:20   «Норникель» оказывает активное содействие в проведении межвидовых тактических учений Северного флота, которые проходят на Таймыре. 16:06   С 19 сентября по 6 октября 2017 года в Норильске пройдет выборочное обследование населения на предмет рождаемости.
14:34   Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года. 13:00   Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отправят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».
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 24 августа 2017 
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