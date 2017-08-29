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29 августа 2017, 18:03



Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября.

Главные цели состязаний – привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, привлечение инвалидов в автомотоспорт, а также совершенствование их навыков вождения в довольно сложных дорожных условиях. Кроме того, проведение ралли – это прекрасный способ пропагандировать соблюдение правил дорожного движения среди всех автолюбителей Норильска. Напомним, соревнование по авторалли «Приз Большого Норильска» проводится с 2001 года и состоит из этапов и дополнительных соревнований, по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы около 120 км. Победителем будет тот, кто, согласно легенде, объедет все контрольные точки согласно указанному времени. Скоростной режим при передвижении участников авторалли по автодорогам будут контролировать сотрудники ГИБДД. Заявки принимаются по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 18, Норильское общество инвалидов. Телефон для справок 8 (3919) 42-68-11.

Просмотров:133 Инициаторами мероприятия выступили представители Норильского общества инвалидов. Содействие в организации и проведении ралли окажут отдел ГИБДД и городское управление по спорту. Состоится ралли 2 сентября на учебном автодроме Норильского центра безопасности движения.Главные цели состязаний – привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями, привлечение инвалидов в автомотоспорт, а также совершенствование их навыков вождения в довольно сложных дорожных условиях. Кроме того, проведение ралли – это прекрасный способ пропагандировать соблюдение правил дорожного движения среди всех автолюбителей Норильска.Напомним, соревнование по авторалли «Приз Большого Норильска» проводится с 2001 года и состоит из этапов и дополнительных соревнований, по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы около 120 км. Победителем будет тот, кто, согласно легенде, объедет все контрольные точки согласно указанному времени. Скоростной режим при передвижении участников авторалли по автодорогам будут контролировать сотрудники ГИБДД.Заявки принимаются по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 18, Норильское общество инвалидов. Телефон для справок 8 (3919) 42-68-11.