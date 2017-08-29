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29 августа 2017, 18:10



Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута

Им стала гостья города Анна Гурьянова. Вместе с семьей дальше она направилась в Москву и Краснодар, чтобы отдохнуть на юге и встретиться с родственниками. Представители UTair и аэропорта поздравили путешественницу, вручив ей памятные подарки, сообщает пресс-служба авиакомпании. «UTair и аэропорт Сургута сотрудничают на протяжении многих лет, и мы рады поздравить коллег с очередным значимым достижением. С начала года авиакомпания перевезла через аэропорт 500 тысяч пассажиров – 50% от его общего пассажиропотока. Миллионный клиент, обслуженный аэропортом, оказался пассажиром рейса Норильск – Сургут. В этом году UTair участвует в социально значимой программе: авиакомпания обеспечивает транспортную доступность в период реконструкции воздушной гавани Норильска. В течение всей недели, кроме воскресенья, самолеты UTair ATR-72 ежедневно совершают по 3 рейса из Норильска в Сургут, Красноярск и обратно», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

Просмотров:153 Миллионный пассажир, обслуженный аэропортом Сургута в 2017 году, прилетел на рейсе авиакомпании UTair из Норильска.Им стала гостья города Анна Гурьянова. Вместе с семьей дальше она направилась в Москву и Краснодар, чтобы отдохнуть на юге и встретиться с родственниками. Представители UTair и аэропорта поздравили путешественницу, вручив ей памятные подарки, сообщает пресс-служба авиакомпании.«UTair и аэропорт Сургута сотрудничают на протяжении многих лет, и мы рады поздравить коллег с очередным значимым достижением. С начала года авиакомпания перевезла через аэропорт 500 тысяч пассажиров – 50% от его общего пассажиропотока. Миллионный клиент, обслуженный аэропортом, оказался пассажиром рейса Норильск – Сургут. В этом году UTair участвует в социально значимой программе: авиакомпания обеспечивает транспортную доступность в период реконструкции воздушной гавани Норильска. В течение всей недели, кроме воскресенья, самолеты UTair ATR-72 ежедневно совершают по 3 рейса из Норильска в Сургут, Красноярск и обратно», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.