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29 августа 2017, 18:10

Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута


Миллионный пассажир, обслуженный аэропортом Сургута в 2017 году, прилетел на рейсе авиакомпании UTair из Норильска.
Им стала гостья города Анна Гурьянова. Вместе с семьей дальше она направилась в Москву и Краснодар, чтобы отдохнуть на юге и встретиться с родственниками. Представители UTair и аэропорта поздравили путешественницу, вручив ей памятные подарки, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«UTair и аэропорт Сургута сотрудничают на протяжении многих лет, и мы рады поздравить коллег с очередным значимым достижением. С начала года авиакомпания перевезла через аэропорт 500 тысяч пассажиров – 50% от его общего пассажиропотока. Миллионный клиент, обслуженный аэропортом, оказался пассажиром рейса Норильск – Сургут. В этом году UTair участвует в социально значимой программе: авиакомпания обеспечивает транспортную доступность в период реконструкции воздушной гавани Норильска. В течение всей недели, кроме воскресенья, самолеты UTair ATR-72 ежедневно совершают по 3 рейса из Норильска в Сургут, Красноярск и обратно», – прокомментировал президент «UTair – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

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    Список новостей

 29 августа 2017 
18:16   Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО 18:10   Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута
18:03   Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября. 17:44   Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36   Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП. 17:11   Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38   Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку». 16:01   Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51   Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан. 12:37   Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34   Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.

 28 августа 2017 
20:48   В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта. 19:06   В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.
18:50   В Дудинке почтили память защитников Диксона. 18:44   В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».
18:42   Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу. 18:04   В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.
17:50   Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота. 17:19   Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54   «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных. 16:04   Норильчане против североморцев. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
15:55   В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей. 15:41   В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.
15:24   Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура! 15:06   Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.
14:19   Крылья легендарного самолета «Дуглас» С-47 прибыли в Красноярск на борту теплохода «Талнах». 13:28   Первый трофей в 2017 году! МФК «Норильский никель» - победитель международного турнира.
12:35   Североморцы приглашают жителей Норильска на концерт. 12:28   Творческая команда АНОД (ассоциация норильских дизайнеров) презентует сегодня выставку-перформанс по результатам своей работы в рамках проекта «Норильские цитаты».
12:27   Отопительный сезон в Норильске начали раньше запланированного.

 25 августа 2017 
19:13   МФК "Норильский никель" едет в Ошу за победой в турнире. 18:58   В Норильске планируют привить от гриппа и ОРВИ более 90 тысяч взрослых и больше 14 тысяч детей. Прививочная кампания началась в городе в середине августа.
17:30   Дудинцы обыграли североморцев. Товарищеская встреча по волейболу состоялась накануне. 17:27   Североморцы исполнили свою мечту. Моряки Северного флота посетили учреждения культуры столицы Таймыра, в том числе краеведческий музей.
17:21   За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки. 17:13   В связи с празднованием Дня шахтера в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам.
16:46   Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября. 16:35   Акционерам «Норникеля» выплатят дивиденды за первое полугодие 2017 года.
16:20   «Норникель» оказывает активное содействие в проведении межвидовых тактических учений Северного флота, которые проходят на Таймыре. 16:06   С 19 сентября по 6 октября 2017 года в Норильске пройдет выборочное обследование населения на предмет рождаемости.
14:34   Норильские учителя готовятся к масштабной педагогической конференции, которая традиционно проходит накануне Дня знаний и нового учебного года. 13:00   Билеты менять не придется. Пассажиров «Александра Матросова» отправят из Красноярска в Норильск теплоходом «Близняк».
12:21   В воскресенье, 27 августа, в Норильске состоятся полуфинальные игры по футболу на Кубок «Заполярной правды».

 24 августа 2017 
18:54   Сегодня в Норильск из Диксона прилетел красноярский путешественник, член Русского географического общества Игорь Чапалов. 18:39   Три некоммерческие организации из Норильска стали победителями конкурса президентских грантов.
18:26   Межрайонную больницу в Норильске оштрафовали за курение на территории. 17:56   Подрядчика на выполнения проектных работ для строительства велодорожки в Норильске ищут с помощью электронного аукциона.
17:34   Один год лишения свободы условно получил житель Норильска за попытку кражи кабеля. 17:14   «Норникель» принимает участие в форуме "Армия-2017".
16:21   Пассажиров «Александра Матросова», вышедшего из строя, отправят в Норильск на другом судне.




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