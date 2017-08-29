Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 августа 2017, 18:16



Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО

1. Озеро Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия) 2. «Золотые горы Алтая» (Республика Алтай) 3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика) 4. «Вулканы Камчатки» (Камчаткий край) 5. Природный парк «Ленские столбы» (Республика Саха — Якутия) 6. «Девственные леса Коми» (Республика Коми) 7. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморский край) 8. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ) 9. Убсунурская котловина (Республика Тыва) 10. Плато Путорана (Красноярский край). Плато Путорана совпадает по границам с природным заповедником «Путоранский» в заполярье Красноряского края. В Плуторанском заповеднике привлекают уникальные ландшафты столовых гор (плато) высотой 1000-1500 метров над уровнем моря, водопады и каньонообразные котловины гигантских тектонических озер. Плато Путорана включено в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.

Просмотров:140 В Год экологии в России аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую десятку входят:1. Озеро Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия)2. «Золотые горы Алтая» (Республика Алтай)3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика)4. «Вулканы Камчатки» (Камчаткий край)5. Природный парк «Ленские столбы» (Республика Саха — Якутия)6. «Девственные леса Коми» (Республика Коми)7. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморский край)8. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ)9. Убсунурская котловина (Республика Тыва)10. Плато Путорана (Красноярский край).Плато Путорана совпадает по границам с природным заповедником «Путоранский» в заполярье Красноряского края. В Плуторанском заповеднике привлекают уникальные ландшафты столовых гор (плато) высотой 1000-1500 метров над уровнем моря, водопады и каньонообразные котловины гигантских тектонических озер. Плато Путорана включено в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.