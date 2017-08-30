Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 августа 2017, 11:53



Сегодня в Норильске открывается для движения очередная часть главной улицы.

Движение маршрутов муниципального транспорта НЕ МЕНЯЕТСЯ до завершения всех ремонтных работ на Ленинском проспекте. Вся информация о движении транспорта будет размещена на автоматической телефонной справке 400-700. Предположительная дата завершения всех дорожно-ремонтных работ (при нормальных погодных условиях) на главной улице города – 4 сентября.

Просмотров:163 Сегодня, 30 августа, в 14.30 для движения всех видов транспорта после ремонтных работ будет открыта часть Ленинского проспекта до перекрестка Ленинский проспект – улица Дзержинского (район Театральной площади).Движение маршрутов муниципального транспорта НЕ МЕНЯЕТСЯ до завершения всех ремонтных работ на Ленинском проспекте. Вся информация о движении транспорта будет размещена на автоматической телефонной справке 400-700.Предположительная дата завершения всех дорожно-ремонтных работ (при нормальных погодных условиях) на главной улице города – 4 сентября.