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30 августа 2017, 13:09



Третий гидроагрегат запущен на Усть-Хантайской ГЭС. Кнопку пуска нажал руководитель блока энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян.

После детальной проработки проекта, разработки проектно-сметной документации и выбора подрядчика представители ОАО «Тяжмаш» в 2014 году приступили к работе на первом пусковом комплексе (ПК-1). По оценкам специалистов, разработчикам и машиностроителям пришлось создавать оригинальное оборудование специально для Усть-Хантайской ГЭС. Запуск нового, первого по счету гидроагрегата состоялся осенью 2015 года. За два последующих года он продемонстрировал устойчивую и надежную работу во всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками. Монтаж и вывод на полную проектную мощность второго гидроагрегата состоялся в 2016 году, пуск третьего был запланирован на конец сентября 2017 года. Полное взаимопонимание и слаженность в работе заказчика в лице "Норникеля" и специалистов "Тяжмаша" позволили сдать в эксплуатацию и запустить ПК-3 раньше срока – в августе 2017-го. Завершение комплексной программы обновления оборудования Усть-Хантайской ГЭС запланировано на 2021 год – к этому времени будут заменены все семь гидроагрегатов станции. Проектная мощность по результатам всех семи пусковых комплексов составит 502 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне 2.4 млрд кВт/ч.

Просмотров:143 Пуск третьего гидроагрегата является частью долгосрочной программы по модернизации оборудования ГЭС, которая была принята "Норникелем" в 2012 году. К этому времени оборудование станции отработало более 40 лет и нуждалось в коренной модернизации. Технически и морально устаревшие поворотно-лопастные гидроагрегаты производительностью 65 МВт решено было заменить на радиально-осевые в 71,7 МВт.После детальной проработки проекта, разработки проектно-сметной документации и выбора подрядчика представители ОАО «Тяжмаш» в 2014 году приступили к работе на первом пусковом комплексе (ПК-1). По оценкам специалистов, разработчикам и машиностроителям пришлось создавать оригинальное оборудование специально для Усть-Хантайской ГЭС.Запуск нового, первого по счету гидроагрегата состоялся осенью 2015 года. За два последующих года он продемонстрировал устойчивую и надежную работу во всех режимах в соответствии с заявленными характеристиками.Монтаж и вывод на полную проектную мощность второго гидроагрегата состоялся в 2016 году, пуск третьего был запланирован на конец сентября 2017 года. Полное взаимопонимание и слаженность в работе заказчика в лице "Норникеля" и специалистов "Тяжмаша" позволили сдать в эксплуатацию и запустить ПК-3 раньше срока – в августе 2017-го.Завершение комплексной программы обновления оборудования Усть-Хантайской ГЭС запланировано на 2021 год – к этому времени будут заменены все семь гидроагрегатов станции. Проектная мощность по результатам всех семи пусковых комплексов составит 502 МВт с максимальной годовой выработкой на уровне 2.4 млрд кВт/ч.