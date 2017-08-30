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30 августа 2017, 13:12



Дни Таймыра и Эвенкии пройдут в Красноярске с 23 по 26 ноября.

В программе праздника также: художественные и книжные выставки, мастер-классы по бисероплетению и косторезному мастерству, демонстрация фильмов о Крайнем Севере. А в зоопарке «Роев ручей» красноярцы и гости города смогут прокатиться на ездовых собаках и северных оленях. Кульминацией мероприятий станет гала-концерт с участием ансамблей Таймыра и Эвенкии «Хэйро» и «Осиктакан», а также ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко, сообщает газета "НКК" ("Наш Красноярский край"). Добавим, в эти дни в Красноярске пройдет XIII Генеральная ассамблея Северного форума, участие в которой примут делегации из стран Скандинавии и российских северных регионов. В настоящее время Красноярский край является председателем Северного форума – международной неправительственной организации северных регионов.

Просмотров:143 Основные события состоятся на площади перед Большим концертным залом, здесь все желающие смогут познакомиться с укладом этностойбищ, посетить чум и балок, приобрести изделия народного творчества, а также оленину и северную рыбу, угоститься блюдами традиционной национальной кухни и принять участие в состязаниях северного многоборья.В программе праздника также: художественные и книжные выставки, мастер-классы по бисероплетению и косторезному мастерству, демонстрация фильмов о Крайнем Севере. А в зоопарке «Роев ручей» красноярцы и гости города смогут прокатиться на ездовых собаках и северных оленях. Кульминацией мероприятий станет гала-концерт с участием ансамблей Таймыра и Эвенкии «Хэйро» и «Осиктакан», а также ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко, сообщает газета "НКК" ("Наш Красноярский край").Добавим, в эти дни в Красноярске пройдет XIII Генеральная ассамблея Северного форума, участие в которой примут делегации из стран Скандинавии и российских северных регионов. В настоящее время Красноярский край является председателем Северного форума – международной неправительственной организации северных регионов.