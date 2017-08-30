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30 августа 2017, 15:07



Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.

А сегодня он встретился с главой Норильска Олегом Куриловым, чтобы обсудить возможность установки подобных датчиков в других районах Норильска. Глава города одобрил идею создания общественного контроля над состоянием окружающего воздуха, согласившись, что горожане должны быть информированы о пиковом времени загрязнения. «Он запланировал собрать совещание с профильными службами: будет определяться формат участия города в проекте. Планируется, что проект будет развиваться в рамках единой диспетчерской службы (ЕДДС). Надеемся, датчики появятся и в районах», - рассказал Сергей Шахматов. Он также пояснил, что установленный вчера датчик ночью был протестирован, данные поступают в приложение, в котором уже появились первые оценки норильчан. Пока система обновляется в тестовом режиме раз в три часа. Присутствовавшая на встрече Наталья Кармановская, руководитель группы норильских экологов, которым предстоит обслуживать систему в Норильске, отметила важность нового вида контроля для нашего города: «Этот прибор контролирует универсальный показатель загрязнения, а не отдельные компоненты. Это ново, современно и используется на международном уровне, и для Норильска крайне актуально». Накануне встречи с главой Норильска состоялось и совещание с руководством Заполярного филиала компании для обсуждения мер по снижению выбросов при определенных значениях загазованности, зафиксированных стационарным и мобильным датчиками. «Руководству Заполярного филиала понравился проект, мы обсудили формат взаимодействия, и они готовы использовать данные общественного контроля в мероприятиях по снижению выбросов предприятий комбината. Теперь очередь за специалистами-экологами: им предстоит выработать критические показания датчика, которые послужат основанием для снижения уровня выбросов», - отметил Сергей Шахматов.

Просмотров:140 Накануне в Норильске лидер Красноярского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия» Сергей Шахматов презентовал датчики для мониторинга качества воздуха по мелкодисперсной пыли ПМ 2,5 и мобильное приложение «Эковизор» - для отображения результатов исследований. Один стационарный пункт оборудован в Центральном районе.А сегодня он встретился с главой Норильска Олегом Куриловым, чтобы обсудить возможность установки подобных датчиков в других районах Норильска. Глава города одобрил идею создания общественного контроля над состоянием окружающего воздуха, согласившись, что горожане должны быть информированы о пиковом времени загрязнения. «Он запланировал собрать совещание с профильными службами: будет определяться формат участия города в проекте. Планируется, что проект будет развиваться в рамках единой диспетчерской службы (ЕДДС). Надеемся, датчики появятся и в районах», - рассказал Сергей Шахматов.Он также пояснил, что установленный вчера датчик ночью был протестирован, данные поступают в приложение, в котором уже появились первые оценки норильчан. Пока система обновляется в тестовом режиме раз в три часа.Присутствовавшая на встрече Наталья Кармановская, руководитель группы норильских экологов, которым предстоит обслуживать систему в Норильске, отметила важность нового вида контроля для нашего города: «Этот прибор контролирует универсальный показатель загрязнения, а не отдельные компоненты. Это ново, современно и используется на международном уровне, и для Норильска крайне актуально».Накануне встречи с главой Норильска состоялось и совещание с руководством Заполярного филиала компании для обсуждения мер по снижению выбросов при определенных значениях загазованности, зафиксированных стационарным и мобильным датчиками.«Руководству Заполярного филиала понравился проект, мы обсудили формат взаимодействия, и они готовы использовать данные общественного контроля в мероприятиях по снижению выбросов предприятий комбината. Теперь очередь за специалистами-экологами: им предстоит выработать критические показания датчика, которые послужат основанием для снижения уровня выбросов», - отметил Сергей Шахматов.