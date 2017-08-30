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30 августа 2017, 15:21



Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска.

Пока в этой части Снежногорска находится пустырь, но место уже определено для строительства храма. По мнению местных жителей, церковь станет гармоничным дополнением к инфраструктуре поселка, состоящей из шести пятиэтажных жилых домов, школы, детского сада и нескольких административных зданий.

Просмотров:130 Представители Норильской епархии прибыли в поселок энергетиков на пуск в эксплуатацию третьего гидроагрегата Усть-Хантайской ГЭС. Епископ Норильский и Туруханский Агафангел благословил на благое дело энергетиков и освятил кроме самого гидроагрегата еще и место в поселке, где в обозримом будущем появится храм.Пока в этой части Снежногорска находится пустырь, но место уже определено для строительства храма. По мнению местных жителей, церковь станет гармоничным дополнением к инфраструктуре поселка, состоящей из шести пятиэтажных жилых домов, школы, детского сада и нескольких административных зданий.