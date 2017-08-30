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30 августа 2017, 15:26



На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.

Пластину вырвали, что называется, с мясом, не особо заботясь о сохранности остальных элементов скульптурной композиции. Каменная окантовка пластины – край бубна с одной стороны была отломана. Видимо, именно в этом месте пластину чем-то поддели, обломав край. Сегодня специалисты рекламно-дизайнерской производственной студии «Мегалит» устанавливают новую пластину на прежнее место. Элемент изготовлен из композитного материала заново в полном соответствии с авторской разработкой – с теми же словами и надписями. Мастера планируют ее не только посадить на специальный клеящий состав, но и закрепить шурупами.

Просмотров:135 Украшение бубна со скульптурной композиции около стеклянной пирамиды на Богдана Хмельницкого, 18, внезапно исчезло некоторое время назад. Круглую пластину с надписью: «Прошепчи мне на ухо желание» вырвали из каменного бубна, который держал в руках стилизованный северный человек, восседающий у пирамиды в центре двора.Пластину вырвали, что называется, с мясом, не особо заботясь о сохранности остальных элементов скульптурной композиции. Каменная окантовка пластины – край бубна с одной стороны была отломана. Видимо, именно в этом месте пластину чем-то поддели, обломав край.Сегодня специалисты рекламно-дизайнерской производственной студии «Мегалит» устанавливают новую пластину на прежнее место. Элемент изготовлен из композитного материала заново в полном соответствии с авторской разработкой – с теми же словами и надписями. Мастера планируют ее не только посадить на специальный клеящий состав, но и закрепить шурупами.