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30 августа 2017, 15:26

На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.


Украшение бубна со скульптурной композиции около стеклянной пирамиды на Богдана Хмельницкого, 18, внезапно исчезло некоторое время назад. Круглую пластину с надписью: «Прошепчи мне на ухо желание» вырвали из каменного бубна, который держал в руках стилизованный северный человек, восседающий у пирамиды в центре двора.
Пластину вырвали, что называется, с мясом, не особо заботясь о сохранности остальных элементов скульптурной композиции. Каменная окантовка пластины – край бубна с одной стороны была отломана. Видимо, именно в этом месте пластину чем-то поддели, обломав край.
Сегодня специалисты рекламно-дизайнерской производственной студии «Мегалит» устанавливают новую пластину на прежнее место. Элемент изготовлен из композитного материала заново в полном соответствии с авторской разработкой – с теми же словами и надписями. Мастера планируют ее не только посадить на специальный клеящий состав, но и закрепить шурупами.

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    Список новостей

 30 августа 2017 
18:20   Норильские начальники споют на «Планерке» 17:57   Данил Кутузов подписал контракт с МФК «Норильский никель».
17:48   117 газовиков Норильска получили награды к профессиональному празднику. 17:13   Сегодня вечером в Норильске состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. А утром в театре был прогон постановки.
16:50   В Норильске задержали женщину, подозреваемую в двойном убийстве. 16:36   Возвращение на родину. Музей Норильска пополнил свою коллекцию и представил новые работы долганского художника Бориса Молчанова.
16:04   Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан. 15:26   На бубне человека Большое Ухо в Норильске появилась новая табличка.
15:21   Место под будущий храм освятили во вторник в Снежногорске – самом отдаленном районе Норильска. 15:07   Руководство города и Заполярного филиала "Норникеля" заинтересовалось проектом общественного контроля над состоянием атмосферного воздуха.
13:12   Дни Таймыра и Эвенкии пройдут в Красноярске с 23 по 26 ноября. 13:09   Третий гидроагрегат запущен на Усть-Хантайской ГЭС. Кнопку пуска нажал руководитель блока энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян.
11:53   Сегодня в Норильске открывается для движения очередная часть главной улицы.

 29 августа 2017 
18:16   Плато Путорана входит в топ-10 популярных мест природы России всемирного наследия ЮНЕСКО. 18:10   Норильчанка стала миллионным пассажиром в аэропорту Сургута.
18:03   Авторалли «Приз Большого Норильска - 2017» пройдет в городе 2 сентября. 17:44   Сегодня в Норильске прошла традиционная августовская конференция работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений.
17:36   Аэропорт «Норильск» практически готов к работе в штатном режиме. Сегодня на расширенном заседании подвели итоги второго этапа реконструкции ВПП. 17:11   Норильчане смогут следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени: в городе установлен датчик качества.
16:38   Смыли весь негатив. Норильские дизайнеры презентовали выставку-перформанс «Норильские цитаты» и устроили «Большую стирку». 16:01   Морская дружина на льду Заполярья. В Норильске и Дудинке проходит турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».
13:51   Дружба начинается с улыбки. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота продолжает вдохновлять норильчан. 12:37   Сотня норильских школьников вступила в ряды юнармейцев.
12:34   Готовность ВПП обсуждают на расширенном совещании. Идет завершающий этап реконструкции участка полосы в текущем году.

 28 августа 2017 
20:48   В районе Норильска завершилось учение Северного флота по обороне крупного промышленного объекта. 19:06   В Норильске в 23-й школе отметили 75-летие героической обороны Диксона.
18:50   В Дудинке почтили память защитников Диксона. 18:44   В минувшую субботу в зимнем саду Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского состоялась экологическая акция для маленьких норильчан «Я – экошкольник».
18:42   Определились финалисты Кубка «Заполярной правды» по футболу. 18:04   В эти минуты под Норильском начались межвидовые учения с привлечением арктических мотострелков Северного флота, подразделений воздушно-десантных войск, некоторых сил специального назначения и авиации.
17:50   Более шести с половиной тысяч жителей Норильска и Дудинки посетили экскурсии на военные корабли Северного флота. 17:19   Пассажиры теплохода «Александр Матросов», которые двое суток ждали отправления в Дудинку, благополучно покинули Красноярск.
16:54   «Протяни руку помощи» и помоги в обустройстве приюта для бездомных животных. 16:04   Норильчане против североморцев. Сегодня в Норильске откроется хоккейный турнир.
15:55   В Норильске стартует очередной этап Декады дорожной безопасности детей. 15:41   В Норильске перед судом предстал предприниматель, обвиняемый в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов.
15:24   Экоакция «Зеленка», организованная в рамках четвертого этапа экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!», прошла на ура! 15:06   Торжества, посвященные Дню шахтера, прошли в субботу, 26 августа, в Талнахе. После рудной столицы эстафету поздравлений подхватил и Центральный район Норильска.
14:19   Крылья легендарного самолета «Дуглас» С-47 прибыли в Красноярск на борту теплохода «Талнах». 13:28   Первый трофей в 2017 году! МФК «Норильский никель» - победитель международного турнира.
12:35   Североморцы приглашают жителей Норильска на концерт. 12:28   Творческая команда АНОД (ассоциация норильских дизайнеров) презентует сегодня выставку-перформанс по результатам своей работы в рамках проекта «Норильские цитаты».
12:27   Отопительный сезон в Норильске начали раньше запланированного.

 25 августа 2017 
19:13   МФК "Норильский никель" едет в Ошу за победой в турнире. 18:58   В Норильске планируют привить от гриппа и ОРВИ более 90 тысяч взрослых и больше 14 тысяч детей. Прививочная кампания началась в городе в середине августа.
17:30   Дудинцы обыграли североморцев. Товарищеская встреча по волейболу состоялась накануне. 17:27   Североморцы исполнили свою мечту. Моряки Северного флота посетили учреждения культуры столицы Таймыра, в том числе краеведческий музей.
17:21   За три дня с экскурсией корабли Северного флота посетили около двух тысяч жителей Норильска и Дудинки. 17:13   В связи с празднованием Дня шахтера в Норильске и Талнахе ограничат движение транспорта по центральным улицам.
16:46   Из-за погодных условий ремонт Ленинского проспекта в Норильске продлится до четвертого сентября.




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