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30 августа 2017, 16:04



Норильчанка Валерия Болгова вернулась с XIV конгресса финно-угорских писателей, где представляла культуру нганасан.

Валерия Болгова выступила на конгрессе с докладом о том, как живут на Таймыре нганасаны, рассказала и о том, в какой литературе нуждаются для сохранения своего языка. Ее идею создать нганасанский разговорник (книгу с диском, запечатлевшим родную речь) поддержали представители финно-угорского сообщества в Эстонии, которые возьмутся за финансирование издания. Заинтересовался историей нганасан и писатель Арве Вальтете, который во времена репрессий отбывал ссылку в Туруханском крае. Он просил связать его с норильским обществом «Защита жертв политических репрессий». Наши нганасанки также встретились с Адо Линтропом - известным в Эстонии кинематографистом, который сорок лет назад побывал в Усть-Аваме на съемках фильма о таймырских шаманах. Он подарил родовой общине «Ня танса» фильм «Шаман» и старые фотографии, которые запечатлели знаменитых шаманов из рода Костеркиных. Все привезенные из Эстонии материалы будут представлены в норильском Центре народного творчества нганасанской родовой общины «Ня танса» по адресу: Талнахская, 10.

Просмотров:132 Деятельная Валерия, которая родилась в Усть-Аваме и принадлежит к древнему нганасанскому роду Линанчар-Турдагиных и энецкому роду Соваловых, руководит семейно-родовой общиной «Ня танса» (нганасанская семья). Несколько лет тому назад она переехала в Норильск из столицы Таймыра, открыла в нашем городе Центр народного творчества при общине. В начале августа представляла его деятельность в Красноярске на VIII Межрегиональном смотре этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ - в составе делегации общины «Ня танса». А в конце августа ее пригласили на конгресс финно-угорских писателей, который проходил в старинном эстонском городе Тарту. Вместе с ней в Эстонию отправилась и Нина Дентумеевна Чунанчар – последняя сказительница из рода Линанчар-Турдагиных. Она исполнила для участников конгресса иносказательные песни и сказки, которые слышала еще от своей матери.Валерия Болгова выступила на конгрессе с докладом о том, как живут на Таймыре нганасаны, рассказала и о том, в какой литературе нуждаются для сохранения своего языка. Ее идею создать нганасанский разговорник (книгу с диском, запечатлевшим родную речь) поддержали представители финно-угорского сообщества в Эстонии, которые возьмутся за финансирование издания. Заинтересовался историей нганасан и писатель Арве Вальтете, который во времена репрессий отбывал ссылку в Туруханском крае. Он просил связать его с норильским обществом «Защита жертв политических репрессий».Наши нганасанки также встретились с Адо Линтропом - известным в Эстонии кинематографистом, который сорок лет назад побывал в Усть-Аваме на съемках фильма о таймырских шаманах. Он подарил родовой общине «Ня танса» фильм «Шаман» и старые фотографии, которые запечатлели знаменитых шаманов из рода Костеркиных. Все привезенные из Эстонии материалы будут представлены в норильском Центре народного творчества нганасанской родовой общины «Ня танса» по адресу: Талнахская, 10.